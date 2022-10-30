“المشجع 001” في مونديال قطر.. قصة رحالة ألماني أول الواصلين لقرية “الكرفانات” (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لمشجع ألماني أطلقت عليه وسائل إعلام ونشطاء لقب (المشجع رقم 001)، نظرًا لأنه أول الواصلين إلى “قرية الكرفانات” في قطر المخصصة لإيواء مشجعي كأس العالم 2022.

ووصل المشجع الألماني ساشا غراب إلى قطر لمتابعة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم التي ستنطلق، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد رحلة استغرقت 9 أشهر مر خلالها بأكثر من 14 دولة عبر دراجته الهوائية، ثم تابع سيرًا على قدميه قبل الوصول إلى الدوحة.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة العُليا للمشاريع والإرث عن تجهيز “قرية الكرفانات”، وقالت إن الهدف من المشروع توفير خيارات سكنيّة متعددة للجماهير التي ستحضر لمتابعة بطولة كأس العالم قطر 2022.

وفي المقطع المتداول، قال غراب إنه يكره الطيران ويحب التنقل عبر الدراجة والمشي، وأضاف “أول 12 ألف كيلومتر قطعتها بالدراجة انطلاقًا من ألمانيا ومرورًا بـ13 دولة وصولًا إلى الحدود العراقية التركية”.

وبعد وصوله الحدود التركية العراقية، أوضح المشجع الألماني “كانت هناك بعض الإجراءات المتعلقة بالتأشيرة، ولسوء الحظ اضطررنا للتخلي عن الدراجة وبدأنا المشي هناك، رغم ذلك أنا سعيد جدًا، وأعتقد أني أول الواصلين هنا بعد سفر بطيء”.

#فيديو | ما قصة المشجع رقم 001 في مونديال قطر .. الرحالة الألماني ساشا غراب أول الواصلين إلي مدينة الكرافان يكشف الكواليس ويؤكد انبهاره بما شاهده #جريدة_الراية #قطر2022 #عالوعد | pic.twitter.com/qM7fyZUasF — الراية القطرية (@alraya_n) October 30, 2022

وتعد زيارة غراب إلى قطر الثانية، إذ زارها قبل 12 عامًا، وبخصوص الاختلاف بين الزيارتين، قال “أنا منبهر وسعيد بالانفتاح والتطور هنا، لقد ذهبت إلى شاطئ الغارية والشمال، قرية الكرافانات أيضًا مكان رائع وضخم”.

السيد عمر الجابر المدير التنفيذي لإدارة السكن في اللجنة العليا للمشاريع والإرث : ستكون قرية الكرفانات جاهزة بنهاية الشهر الحالي حيث تحتوي على 1000 كرفان بطاقة استيعابية اجمالية تبلغ 2000 شخص، حيث تنقسم الكرفانات لخمس اصناف على حسب جودة وحجم الكرفان .#قطر pic.twitter.com/ACW1HqqypX — مشاريع قطر (@ProjectsQatar) October 9, 2022

والمنتخب الألماني من أقوى المرشحين للفوز بلقب المونديال في أغلب مشاركاته، لما يملكه من تاريخ حافل بالألقاب وكتيبة مدججة بالنجوم.

ويستهل المنتخب الألماني مبارياته بمواجهة اليابان بملعب خليفة الدولي، في 23 نوفمبر المقبل، وبعد 4 أيام يواجه المنتخب الإسباني بملعب البيت، ويختتم مبارياته في الدور الأول أمام كوستاريكا في ملعب البيت، 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

انفراد للكاس .. ما قصة المشجع رقم 001 في مونديال قطر .. الرحالة الألماني ساشا غراب أول الواصلين إلي مدينة الكرافان يكشف الكواليس ويؤكد انبهاره بما شاهده #كأس_العالم#قطر2022#قنوات_الكاس pic.twitter.com/U450OgKsLu — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 30, 2022

وتوّج المنتخب الألماني لكرة القدم بكأس العالم 4 مرات، كان آخرها في مونديال البرازيل عام 2014، فيما كانت مشاركته في مونديال روسيا 2018 الأسوأ على الإطلاق إذ خرج من دور المجموعات وحل في المركز الرابع والأخير للمجموعة السادسة بعد هزيمتين أمام كوريا الجنوبية والمكسيك، وفوز يتيم على منتخب السويد.