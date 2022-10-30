كأس العالم قطر 2022.. “أسود الأطلس” ورحلة البحث عن تكرار إنجاز مونديال 86 (فيديو)

يشارك منتخب أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، ويأمل المغاربة تكرار إنجاز مونديال المكسيك عام 1986 عندما تمكن من التأهل إلى الدور الثاني.

ويلعب المنتخب المغربي ضمن المجموعة السادسة بمونديال قطر، ويستهل مبارياته في الدور الأول بمواجهة كرواتيا في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بملعب البيت، ثم يلتقي بلجيكا في 27 من الشهر ذاته بملعب الثمامة.

ويختم أسود الأطلس مباريات الدور الأول بمواجهة كندا على ملعب الثمامة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول.

المزيد عن منتخب أسود الأطلس في تقرير الزميل أحمد سعد.