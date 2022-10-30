أرسنال يعمّق جراح نوتنغهام بخماسية نظيفة ويعود لقمة الدوري الإنجليزي (فيديو)

دك أرسنال شباك ضيفه نوتنغهام فوريست بـ 5 أهداف دون رد، اليوم الأحد، ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليغ”.

وأنهى “الغانرز” شوط المباراة الأول متقدمًا بهدف سجله البرازيلي غابرييل مارتينيلي بعد مضي 5 دقائق على البداية مستثمرًا تمريرة حاسمة من بوكايو ساكا.

وانفجر هجوم النادي اللندني مع بداية الشوط الثاني وعزز تقدمه بهدفين مُتتاليين حملا توقيع المهاجم ريس نيلسون في الدقيقتين 49 و 52، قبل أن يُضيف الغاني توماس بارتي رابع الأهداف عند الدقيقة 57.

واستمرت سيطرة أرسنال على مجريات اللعب إلى أن نجح النرويجي مارتن أوديغارد في إحراز الهدف الخامس مع حلول الدقيقة 78 إثر تمريرة من البرازيلي الآخر غابرييل خيسوس.

بهذا الفوز العريض ظل أرسنال في قمة الترتيب برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد نوتنغهام فوريست عند 9 نقاط في المركز العشرين والأخير.