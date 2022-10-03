صحفي إندونيسي للجزيرة مباشر: هذه أسباب كارثة ملعب مالانغ (فيديو)

قال الصحفي الإندونيسي غوروه ريناتو إنه تم السماح بدخول 40 ألف مشجع إلى ملعب مالانغ، الذي شهد حادث التدافع والشعب وراح ضحيته 125 قتيلا و323 مصابا، وهو ما يزيد عن سعة الملعب الرسمية.

وأضاف ريناتو في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن السعة الرسمية للملعب هي 30 ألفا، لذا كان الملعب مكتظا بالجماهير.

وذكر أن من المعروف عن المنطقة التي شهدت الحادث تعصب جماهيرها لكرة القدم وللفرق المحلية.

وأضاف ريناتو أن ما زاد الأمور اشتعالا أنها كانت مباراة قمة بين فريقين محليين لمدينتين، مشيرا إلى أن السلطات بدأت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.

واقتحم مشجعو فريق أريما أرض ملعب (كانجوروهان) في مدينة مالانغ بعد خسارة فريقهم أمام بيرسيبايا سورابايا 3-2، مما دفع الشرطة إلى إطلاق الشرطة قنابل غاز لتفريقهم. وتسبب ذلك في حدوث تدافع وحالات اختناق بين الجماهير.

وذكرت تقارير أن هذه كانت المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما التي يخسر فيها فريق (أريما إف سي) أمام منافسه القادم من مدينة سورابايا.

وأعلنت رابطة الدوري وقف المسابقة لمدة أسبوع، بينما قال اتحاد اللعبة إنه سيبدأ تحقيقا في الأحداث.