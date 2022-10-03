بارتفاع 13 مترا.. فريق يفوز على 40 منافسا لبناء أكبر برج بشري (فيديو)

تنافس 41 فريقًا في إقليم كتالونيا شمالي شرق إسبانيا، الأحد، في مسابقة لتشكيل أكبر “برج بشري” بحضور نحو 11 ألف متفرج.

وأضيفت الأبراج البشرية أو “القلاع” إلى قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث الثقافي الإنساني الفريد في عام 2010 كونها “جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية” للإقليم.

ويرجع هذا التقليد إلى القرن الثامن عشر عندما بدأ الناس لأول مرة في بناء أبراج بشرية في بلدة فاليس.

ويجري تنظيم المسابقة كل عامين، وتتنافس فرق من مشيدي القلاع لبناء أكبر الأبراج وأكثرها تعقيدًا، وذلك بوقوف كل منهم على كتفي الآخر.

وفاز بالمسابقة الفريق الذي جاء من مدينة فيلافرانكا، وحصل على جائزة بلغت 16 ألف يورو.

وتشكل البرج الفائز من 10 طبقات من المتسابقين بارتفاع 13 مترًا، مع المهارة التي تتضمن الترجل الآمن مما جعل الفريق يحصل على معظم النقاط.

وتسلق أعضاء الفريق الأكثر شبابًا ورشاقة، والذين ارتدوا خوذات للحماية، على ظهور وأكتاف زملائهم الآخرين ليصلوا إلى القمة.

وشهدت المسابقة المضنية ترنح بعض الأبراج غير المستقرة قبل انهيارها وسقوط أفرادها على بعضهم بعضًا من أعلى إلى أسفل، وقال المنظمون إن 71 شخصًا تلقوا رعاية طبية في حين نُقل 13 إلى المستشفى للعلاج.