الادعاء الإسباني يسقط تهم الاحتيال والفساد عن نيمار

أسقطت سلطات الادعاء الإسبانية جميع تهم الاحتيال والفساد عن لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار ومتهمين آخرين، فيما يتصل بصفقة انتقاله من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني عام 2013، وفقًا لممثل الادعاء العام للمحكمة.

وطالب ممثلو الادعاء بسجن نيمار لمدة عامين إلى جانب غرامة مالية بقيمة 10 ملايين يورو (9.95 ملايين دولار) في القضية التي رفعتها شركة “دي آي إس” البرازيلية للاستثمار التي كانت تملك 40% من حقوق نيمار خلال فترة وجوده مع سانتوس.

وتقول “دي آي إس” إنها خسرت حقها الفعلي من انتقال اللاعب، لأن قيمة الصفقة كانت أقل من قيمتها الحقيقية.

وقال لويس جارسيا كانتون ممثل الادعاء بعد أن أدلى جميع المتهمين بشهاداتهم في المحاكمة ببرشلونة “لا توجد أي شبهة جنائية”، كما طلب من القاضي “تبرئة جميع المتهمين”.

وطالب ممثلو الادعاء أيضًا بالسجن 5 سنوات لرئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل، وبغرامة مالية على النادي الكتالوني بقيمة 8.4 ملايين يورو.

وفي بداية المحاكمة طالبت “دي آي إس” بمعاقبة نيمار بالسجن 5 سنوات، وبفرض غرامات إجمالية بقيمة 149 مليون يورو على المتهمين.

وقال مصدر قريب من أسرة نيمار لوكالة رويترز إن ممثلهم بيكر مكينزي سيطالب بتحميل الادعاء تكاليف القضية بسبب ما يعتبرونه تهورًا، إضافة للتصرف بسوء نية وإساءة استخدام الإجراءات القضائية، وسيحتفظ نيمار بالحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار.

وبعد النطق بالحكم، نشر اللاعب البرازيلي تغريدة قال فيها “ثق بنفسك وسيريك الله كم أنت قوي”.

Acredite em si mesmo e Deus mostrará o quanto és forte 🙏 pic.twitter.com/OGE759kZst — Neymar Jr (@neymarjr) October 28, 2022

وسيكون لنيمار الحق في أن يدلى بآخر أقواله، عبر مكالمة فيديو، يوم الاثنين، في آخر أيام المحاكمة.

ماذا حدث بالصفقة؟

وتزعم وثيقة محكمة صدرت في يوليو/تموز أن برشلونة بدأ مفاوضاته مع نيمار عام 2011، ودفع له 40 مليون يورو، لضمان انتقاله للفريق بعد انتهاء عقده مع سانتوس عام 2014.

وقال المدعي العام “اعتقد أنه من المبالغة اعتبار عرض مبلغ 40 مليون يورو جريمة”، واصفًا ذلك بمكافأة توقيع.

وقبل أن يُسقط المدعي العام التهم الموجهة إليه، قلل روسيل من قيمة مبلغ 40 مليون يورو المدفوعة.

وقال رئيس برشلونة السابق في شهادته “الأمر يشبه شراء شقة وتسديد الدفعة الأولى.. إنها تُدفع للحصول على الأولوية في المستقبل لما تريد الحصول عليه”.

وقال خوسيه دومينجو بارال، الرئيس السابق لمجموعة جروبو سوندا، التي تضم شركة “دي آي إس”، إن ممثلًا لبرشلونة عرض عليهم الحصول على مبلغ 5.5 ملايين يورو في مرتين سابقتين، آخرها عام 2015، لسحب شكوى الشركة من المحكمة.

وحصلت شركة “دي آي إس” على مبلغ 6.8 ملايين يورو، وهو يمثل 40% من سعر انتقال نيمار الرسمي البالغ 17.1 مليون يورو، والذي حصل عليه سانتوس من برشلونة، لكن بارال قال إن المبلغ غير واقعي بالنظر إلى قيمة اللاعب.