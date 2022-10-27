لحظات عصيبة.. مراسلة رياضية تتعرض لمحاولة سرقة على الهواء (فيديو)

تعرضت فانيسا روبلز المراسلة الرياضية بشبكة (تيليمازوناس) التلفزيونية في الإكوادور، أمس الأربعاء، لموقف غير متوقع إذ تعرضت لمحاولة سرقة على الهواء مباشرة خلال التصوير بمحيط ملعب (مونيمنتال).

وترجّل شخصان كانا على متن دراجة نارية بهدف سرقة فانيسا، وحينما وجّه المصور التلفزيوني الكاميرا عليهما، بادرا بتغطية وجهيهما ولاذا بالفرار.

لحظات عصيبة.. مراسلة رياضية تتعرض لمحاولة سرقة على الهواء#الإكوادور pic.twitter.com/v2cbxJi13E — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2022

طلبت المراسلة المساعدة، وبعد حين أعلنت الشرطة أن أحد أفرادها بزي مدني تمكّن من القبض على المتهميْن.

والسبت المقبل، يقام نهائي كوبا ليبرتادوريس 2022 بين فريقي فلامينغو وأتلتيكو باراناينسي بملعب (مونومينتال).