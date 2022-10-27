بايرن ميونيخ يكرس عقدته لبرشلونة بثلاثية في دوري أبطال أوربا (فيديو)

كرس بايرن ميونخ الألماني عقدته لمضيفه برشلونة الإسباني، بعدما تغلب عليه 3–صفر، الأربعاء، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوربا.

ورفع بايرن، الذي ضمن تأهله منذ الجولة الماضية للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، رصيده إلى 15 نقطة، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن.

وضمن بايرن إنهاء مسيرته بدور المجموعات وهو متربعًا على الصدارة، دون النظر لنتيجة لقائه في الجولة الأخيرة مع ضيفه إنتر، صاحب المركز الثاني بعشر نقاط، الذي تأهل برفقته لدور الـ16، وهو ما يسمح للفريق الألماني بمواجهة أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني بالمجموعات السبع الأخرى في الدور المقبل، ومن ثم تسهيل مهمته في المضي قدمًا بالبطولة التي توج بها 6 مرات.



في المقابل، تجمد رصيد برشلونة، الذي تأكد من وداعه للمسابقة من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي قبل خوضه اللقاء، عند 4 نقاط، عقب تحقيقه فوزًا وحيدًا وتعادلًا واحدًا مقابل 3 هزائم، ليبقى في المركز الثالث، وينتقل للعب في بطولة الدوري الأوربي.

وافتتح النجم السنغالي ساديو ماني التسجيل لمصلحة بايرن في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، أضاف بنيامين بافارد الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، واصل بايرن تفوقه على برشلونة في مواجهاتهما المباشرة، بعدما تغلب على الفريق الإسباني للمباراة السادسة على التوالي، فيما يرجع آخر فوز للنادي الكتالوني على نظيره البافاري إلى السادس من مايو/أيار 2015، عندما تغلب عليه 3-صفر بملعب (كامب نو)، الذي استضاف لقاء الليلة، بذهاب الدور قبل النهائي في هذا العام.