مشجعو باريس سان جيرمان يرفعون علم فلسطين في وجه خصمه الإسرائيلي (فيديو)

رفع جمهور فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس الثلاثاء، علم فلسطين في المدرجات خلال مباراته مع فريق مكابي حيفا الإسرائيلي.

وحمل المشجعون العلم الفلسطيني خلال هتافاتهم لتشجيع الفريق في المباراة التي أهلته إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوربا بعد فوزه 7-2 على ضيفه الإسرائيلي.

وسجّل ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين 19 والأخيرة من الشوط الأول، وكيليان مبابي هدفين في الدقيقتين 32 و65، ونيمار في الدقيقة 35، ولاعب مكابي حيفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67، وكارلوس سولر في الدقيقة 84.

في المقابل، سجّل مكابي حيفا هدفيه في الدقيقتين 38 و51.

وبهذه النتيجة، رفع سان جيرمان رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام بنفيكا صاحب المركز الثاني، علمًا بأن الفريقين تعادلا في المباراتين اللتين جمعتهما بنتيجة واحدة هي 1-1.