هدف هافيرتز الرائع يؤهل تشلسي لدور الـ16 بدوري أبطال أوربا (فيديو)

سجّل كاي هافيرتز هدفا رائعا قاد تشلسي إلى الفوز 2-1 على مضيفه سالزبورغ، اليوم الثلاثاء، ليحجز الفريق الإنجليزي مكانا في دور خروج المغلوب بدوري أبطال أوربا.

وقدّم تشلسي عرضا رائعا في الشوط الأول بالنمسا حيث تقدّم في الدقيقة 23 بهدف بالقدم اليسرى لماتيو كوفاتشيتش، لكن الفريق أهدر العديد من الفرص لتعزيز تفوّقه قبل الاستراحة.

ودفع تشلسي الثمن في بداية الشوط الثاني حين أدرك جونيور أدامو التعادل، قبل أن يحسم هافيرتز انتصار الفريق الإنجليزي بتسديدة رائعة بالزاوية العليا في الدقيقة 64.

وضغط سالزبورغ في الدقائق الأخيرة، لكن الحارس كيبا أريزابالاغا تصدى لكل محاولاته ليحقق تشلسي الفوز.

ورفع تشلسي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله إلى دور الـ16، بينما توقف رصيد ريد سالزبورغ عند 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتا.