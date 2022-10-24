شُيد من حاويات.. استاد 974 المونديالي ثورة في مجال تصميم الملاعب وبنائها (فيديو)

استعدت دولة قطر لاستقبال منافسات بطولة كأس العالم 2022 بثمانية ملاعب يتمتع كل منها بإمكانيات فريدة من نوعها، لاستضافة الفرق المشاركة وجماهير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم.

وتتميز الملاعب الجديدة بتصميمات مبتكرة مزجت بين الموروث الشعبي والثقافة القطرية وفن المعمار.

من هذه الملاعب (974) الذي يُعَد مشروعًا رائدًا وعلامة فارقة في تصميم الملاعب وبنائها. وقد سجّل رقمًا قياسيًّا كونه أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ بطولات كأس العالم، ويتسع لأكثر من 40 ألف مشجع.

وشُيد الملعب من 974 حاوية شحن بحري، كما أن هذا الرقم هو رمز الاتصال الدولي لدولة قطر.

المزيد من المعلومات عن ملعب 974 في تقرير الزميل أحمد درويش.