نسخة كأس العالم 2022 الأصلية في جولة ترويجية بالبرازيل (فيديو)

كشف نجم المنتخب البرازيلي السابق كافو عن النسخة الأصلية من كأس العالم قطر 2022 بملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، خلال جولة للكأس في أمريكا اللاتينية.

وبقي الكأس الشهير في ماراكانا يومين، وشاهده المشجعون ثم نُقل إلى مدينة ساو باولو.

ويبلغ ارتفاع الكأس 40 سنتيمترًا ويزن نحو 6175 غرامًا، وتُقدَّر تكلفته بنحو 18 مليون يورو (نحو 17.7 مليون دولار)، ويتصدر الجوائز الأعلى قيمة مادية في العالم.

ويحتوي الكأس على 80% من الذهب عيار 18 قيراطًا، وتُصنع الـ20% المتبقية من الملاكيت الذي يُعَد من الأحجار الكريمة.

وللمرة الأولى، ستتاح الفرصة للمشجعين -من جميع الدول المتأهلة البالغ عددها 32 دولة- لرؤية الجائزة الكبرى لكرة القدم عن قرب، حيث ستنتهي جولة النسخة الأصلية من “كأس العالم” في الدوحة قبل أيام قليلة من انطلاق الحدث الرئيسي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وينطلق مونديال قطر بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت”، في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يُسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون الأول، تزامنًا مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.