ريال مدريد يهزم إشبيلية ويعزز صدارته للدوري الإسباني (فيديو)

عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه على ضيفه إشبيلية (3-1) اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 11 من المسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، الذي سيكون لديه فرصة لتقليص الفارق مجددًا حينما يلعب، اليوم الأحد، مع أتلتيك بلباو.

وتجمد رصيد إشبيلية عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدّم ريال مدريد في الدقيقة السادسة عن طريق لوكا مودريتش، قبل أن يدرك إيريك لاميلا التعادل لإشبيلية في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 79، سجل لوكاس فاسكيز الهدف الثاني للريال، قبل أن يختتم فيدريكو فالفيردي ثلاثية فريقه في الدقيقة 81.