شاهد: كيف احتفل حبيب محمدوف بـ”إسلام ماخاشيف” بعد فوزه ببطولة العالم للوزن الخفيف؟

احتفل حبيب نور محمدوف (34 عامًا) -بطل الفنون القتالية المختلطة المعتزل- بتلميذه المقاتل الروسي إسلام ماخاشيف، بعد تتويجه بلقب العالم في الوزن الخفيف ضمن منافسات (يو. إف. سي).

وفاز ماخاشيف (31 عامًا) على منافسه البرازيلي تشارلز أوليفيرا في نزال جمع بينهما على لقب الوزن الخفيف في (يو. إف. سي) بحلبة الاتحاد أرينا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أمس السبت.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة من احتفال نور محمدوف وردة فعله غير المتوقعة فور إعلان فوز ماخاشيف بالنزال أمام خصمه.

وحصد أحد المقاطع المتداولة أكثر من مليون مشاهدة، وفيه يقتحم البطل الداغستاني حلبة النزال بعد انتهاء المواجهة ليعانق ماخاشيف احتفالًا بالفوز معه.

ووفق مقطع آخر، حمل نور محمدوف البطل الفائز على كتفيْه، وطاف به في الحلبة وسط تصفيق حار من الجماهير الحاضرة احتفالًا بالتتويج.

وشارك نور محمدوف -المعتزل في أكتوبر/تشرين الأول 2020- عبر حسابه في (إنستغرام) مقطعًا مصوّرًا للحظة التقاط ماخاشيف صورة تذكارية مع أوليفيرا قبل النزال، وعلق عليه بكلمات تدعم ماخاشيف.

ويرى كثيرون أن ماخاشيف هو الوريث لعرش نور محمدوف في منافسات الوزن الخفيف بمجال الفنون القتالية المختلطة.

