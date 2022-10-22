نوتنغهام فورست يصعق ليفربول بهدف نظيف ويترك المركز الأخير في الدوري الإنجليزي (فيديو)

صعق نوتنغهام فورست منافسه ليفربول وخرج منتصرًا 1-صفر بفضل هدف تايو أونيي في الشوط الثاني ليترك المركز الأخير بالدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وكان ليفربول -صاحب الأداء المهتز هذا الموسم- يمنّي نفسه بتحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري.

لكن مدرب الفريق يورغن كلوب عانى أمام فورست الذي كان يتذيل الترتيب، قبل أن يحقق فوزه الثاني هذا الموسم ويصبح في المركز 19.

وسجّل أونيي -الذي كان مقيدًا في السابق بتشكيلة ليفربول لكنه لم يشترك في أي مباراة رسمية- الهدف الوحيد بعدما تابع كرة سددها وارتدت من القائم في الدقيقة 55.

وشكّل فورست خطورة في الهجمات المرتدة وكان يمكنه التسجيل من فرص أخرى، لكنه يدين بالفضل لحارسه دين هندرسون في الانتصار بعدما أنقذ محاولات خطيرة عدة، منها ضربة رأس فيرجيل فان دايك من مدى قريب بعد ركلة ركنية قرب النهاية.

وتجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز السابع، بفارق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر، بينما أصبح رصيد فورست 9 نقاط وبفارق الأهداف عن منطقة الأمان.

وبعد بداية متواضعة للموسم، اكتسب ليفربول زخمًا بالفوز على مانشستر سيتي حامل اللقب ثم التفوق في منتصف الأسبوع على وست هام يونايتد.