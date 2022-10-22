بنتيجة 3-1.. هالاند ودي بروين يقودان مانشستر سيتي للفوز على برايتون (فيديو)

سجّل إرلينغ هالاند هدفين وأضاف كيفين دي بروين هدفًا رائعًا في الشوط الثاني ليفوز مانشستر سيتي 3-1 على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

ورفع الفوز رصيد سيتي صاحب المركز الثاني إلى 27 نقطة من 11 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال المتصدر الذي يلعب في ضيافة ساوثامبتون، غدًا الأحد. ويحتل برايتون المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

وسجّل هالاند للمرة السابعة تواليًا على ملعبه في جميع المسابقات، ليمنح سيتي التقدم في منتصف الشوط الأول ثم يسدد ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 44 بعدما رأى حكم الفيديو المساعد أن برناردو سيلفا تعرّض لخطأ من لويس دنك مدافع برايتون.

واستحق برايتون هدفه الوحيد في وقت مبكر من الشوط الثاني عندما سدد لياندرو تروسارد كرة قوية من حافة منطقة الجزاء في شباك الحارس إيدرسون.

وكاد تروسارد أن يحرز هدف التعادل عندما أطلق تسديدة قوية من الجانب الأيسر، لكن هذه المرة تفوّق إيدرسون وحوّلها إلى ركلة ركنية.

وقضى دي بروين قائد سيتي على آمال الفريق الزائر، وسجّل الهدف الثالث بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 75.