يحمي شباكه ويصنع الأهداف.. أليسون بيكر حديث المنصات بعد أسبوع حافل مع ليفربول (فيديو)

تصدّر اللاعب البرازيلي أليسون بيكر -حارس مرمى ليفربول الإنجليزي- المنصات الإنجليزية بعد تألقه خلال مباراة فريقه أمام وست هام، إذ تمكن من صد ركلة جزاء وقدّم أداءً مميزًا خلال اللقاء.

وحافظ أليسون على نظافة شباكه طوال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدف وحيد أحرزه الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقة 22.

وحضر أليسون خلال اللقاء بقوة، فقد تمكن من إنقاذ فريقه من التعادل حين تصدى لركلة الجزاء التي سددها بوين لاعب وست هام، وذلك بشكل مميز وببراعة لافتة، فضلًا عن تعامله مع كثير من الكرات الخطيرة خلال اللقاء، ما أهّله للحصول على جائزة “رجل المباراة”.

وجاء ذلك التصدي بمساعدة غريبة من زميله في الفريق فيرجيل فان دايك الذي التقطته الكاميرات بينما يحاول إفساد موضع التسديد.

hahahahahah van dijk caressing the penalty spot before bowen’s missed penalty #LFCWHU pic.twitter.com/KYjNJQWZfr — DEPOP WARLORD (@LastDayOf09) October 19, 2022

واحتفى ليفربول بتألق حارسه عبر المنصات المختلفة، وأثنى عليه المدرب الألماني يورغن كلوب في تصريحاته بعد المباراة.

ويأتي تألق أليسون بعد أيام من تألق من نوع آخر حين أسهم في فوز فريقه في قمة الدوري الإنجليزي، الأحد الماضي، على مانشستر سيتي، إذ صنع الحارس الهدف الوحيد الذي جاء بتوقيع اللاعب المصري محمد صلاح.

والتقط أليسون إحدى الكرات المعلّقة في منطقة الجزاء، قبل أن يدرك تحرك صلاح في المساحة المتاحة خلف خطوط مانشستر سيتي، ليرسلها باتجاهه متقنة ويسجل منها “الملك المصري” هدفًا رائعًا.

وبهذه التمريرة الحاسمة، حقّق أليسون عددًا من الأرقام القياسية، إذ لم يشارك كثير من الحراس في صناعة الأهداف خلال الموسم الجاري أو في تاريخ البطولة كلها.

وأفاد الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، أمس الأربعاء، بأن أليسون أصبح أول حارس في تاريخ الدوي الإنجليزي يصنع 3 أهداف للاعب واحد، إذ جاءت تمريرات أليسون جميعها لحساب النجم المصري.

The first-ever #PL goalkeeper to assist the same player three times 🎯 Show us how it’s done, @Alissonbecker and @MoSalah… pic.twitter.com/uOhxrFjedG — Premier League (@premierleague) October 19, 2022

واحتفى ليفربول بالأسبوع المميز الذي قضاه حارسه، وغرّد عبر حسابه على تويتر “تمريرة حاسمة، التصدي لركلة جزاء وشباك نظيفة آخر مباراتين، أسبوع رائع من أليسون بيكر”.

تمريرة حاسمة، التصدي لركلة جزاء وشباك نظيفة آخر مباراتين 🔴🧤 أسبوع رائع من أليسون بيكر! 👏pic.twitter.com/QDRmZwS4gJ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 20, 2022

وعبّر جمهور ليفربول عبر المنصات عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه الحارس البرازيلي وتشكيله قوة كبيرة للفريق منذ قدومه.

ويعد أليسون الحارس الأساس لمنتخب البرازيل المرشح البارز لحصد لقب كأس العالم الذي سينطلق خلال أقل من شهر في قطر.

منذ انضمامه لليفربول قلتها ولازلت أقولها أهم لاعب في الفريق ، اللاعب الوحيد اللي مايخذلك في أي موسم هو أليسون .. حتى قبل موسمين في عز سوء الدفاع والاصابات ووفاة والده كان الافضل وهو من منح الفريق هدف التأهل لدوري الأبطال. أيقونة الحراس في البريميرليغ ♥️ pic.twitter.com/05DUjw8AME — Sulaiman (@sulaiman444) October 19, 2022