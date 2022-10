يحمي شباكه ويصنع الأهداف.. أليسون بيكر حديث المنصات بعد أسبوع حافل مع ليفربول (فيديو)

تصدّر اللاعب البرازيلي أليسون بيكر -حارس مرمى ليفربول الإنجليزي- المنصات الإنجليزية بعد تألقه خلال مباراة فريقه أمام وست هام، إذ تمكن من صد ركلة جزاء وقدّم أداءً مميزًا خلال اللقاء.

وحافظ أليسون على نظافة شباكه طوال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدف وحيد أحرزه الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقة 22.

وحضر أليسون خلال اللقاء بقوة، فقد تمكن من إنقاذ فريقه من التعادل حين تصدى لركلة الجزاء التي سددها بوين لاعب وست هام، وذلك بشكل مميز وببراعة لافتة، فضلًا عن تعامله مع كثير من الكرات الخطيرة خلال اللقاء، ما أهّله للحصول على جائزة “رجل المباراة”.

Your @Carlsberg Player of the Match 👍

وجاء ذلك التصدي بمساعدة غريبة من زميله في الفريق فيرجيل فان دايك الذي التقطته الكاميرات بينما يحاول إفساد موضع التسديد.

hahahahahah van dijk caressing the penalty spot before bowen’s missed penalty #LFCWHU pic.twitter.com/KYjNJQWZfr

واحتفى ليفربول بتألق حارسه عبر المنصات المختلفة، وأثنى عليه المدرب الألماني يورغن كلوب في تصريحاته بعد المباراة.

ويأتي تألق أليسون بعد أيام من تألق من نوع آخر حين أسهم في فوز فريقه في قمة الدوري الإنجليزي، الأحد الماضي، على مانشستر سيتي، إذ صنع الحارس الهدف الوحيد الذي جاء بتوقيع اللاعب المصري محمد صلاح.

والتقط أليسون إحدى الكرات المعلّقة في منطقة الجزاء، قبل أن يدرك تحرك صلاح في المساحة المتاحة خلف خطوط مانشستر سيتي، ليرسلها باتجاهه متقنة ويسجل منها “الملك المصري” هدفًا رائعًا.

وبهذه التمريرة الحاسمة، حقّق أليسون عددًا من الأرقام القياسية، إذ لم يشارك كثير من الحراس في صناعة الأهداف خلال الموسم الجاري أو في تاريخ البطولة كلها.

وأفاد الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، أمس الأربعاء، بأن أليسون أصبح أول حارس في تاريخ الدوي الإنجليزي يصنع 3 أهداف للاعب واحد، إذ جاءت تمريرات أليسون جميعها لحساب النجم المصري.

The first-ever #PL goalkeeper to assist the same player three times 🎯

Show us how it’s done, @Alissonbecker and @MoSalah… pic.twitter.com/uOhxrFjedG

— Premier League (@premierleague) October 19, 2022