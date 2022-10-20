عودة قميص مارادونا الذي ارتداه في نهائي كأس العالم 1986 إلى الأرجنتين

شهدت الأرجنتين عودة القميص الذي ارتداه دييغو مارادونا في الفوز بكأس العالم لكرة القدم على حساب ألمانيا في مكسيكو سيتي وذلك بعد مرور 36 عامًا على المباراة النهائية.

ومنح لوتار ماتيوس لاعب منتخب ألمانيا قميص مارادونا الذي حصل عليه بعد المباراة لسفارة الأرجنتين في مدريد في أغسطس/ آب الماضي وتسلمه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الأربعاء، على يد مارسيلو أورداس، أحد هواة جمع المقتنيات.

وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني في بيان “أود أن أشكرك مارسيلو على إحضار هذا الدرع. إنه درع مهم لكرة القدم الأرجنتينية بأسرها. سمح لنا هذا القميص بأن نتعانق عندما فزنا باللقب في المكسيك”. وأضاف “يعني هذا الكثير بالنسبة لبلدنا وتاريخنا”.

ومرر مارادونا الكرة إلى خورخي بوروتشاجا الذي سجل هدف الفوز 3-2 في نهائي 1986 لتحقق الأرجنتين ثاني ألقابها في كأس العالم.

رقم قياسي لقميص آخر

وبيع في مزاد عقد في مايو/ آيار الماضي القميص الذي ارتداه مارادونا عندما سجل اثنين من أشهر الأهداف في تاريخ كرة القدم بينهما هدف “يد الرب” في مرمى إنجلترا بدور الثمانية بكأس العالم 1986 مقابل 7.14 مليون جنيه إسترليني (8.01 مليون دولار) في رقم قياسي حينها.

وشهدت مباراة ربع النهائي عام 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا تصعيدًا حادًا بسبب التوترات السياسية التي أعقبت حرب “فوكلاند”، وحسمت بهدفين متناقضين سجلهما الراحل مارادونا.

في المرة الأولى، دخل مارادونا منطقة الجزاء وارتقى مع حارس إنجلترا آنذاك بيتر شيلتون وضرب الكرة في الشباك. وقال مارادونا لاحقًا بأنه سجل الهدف “قليلًا برأس مارادونا وقليلًا بيد الله”.

وجاء الهدف الثاني بعد 4 دقائق فقط عندما تجاوز مارادونا 5 مدافعين إنجليز وشيلتون ليسجل “هدف القرن” بحسب استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2002.

ويعرض متحف قطر الأولمبي والرياضي، الذي يتناول الأصول الأولى للعبة كرة القدم وتأسيس كأس العالم، القميص على سبيل الإعارة قبل انطلاق كأس العالم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتوفي مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا بسبب قصور في القلب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.