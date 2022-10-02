شاهد: حارس إسبانيول ينقذ مرماه ثم يرتكب خطأ فادحا يتسبب في هدف غريب
2/10/2022
شهدت مباراة إسبانيول وفالنسيا في الدوري الإسباني واقعة غريبة بعد أن كاد حارس إسبانيول ألفارو فيرنانديز أن يتسبب في هدف ضد فريقه من تسديدة قوية من لاعب فالنسيا، لكنه تمكن من إبعادها من على خط المرمى بأعجوبة.
وبعدها بدقائق تسبب فيرنانديز في دخول هدف غريب في مرماه قبل ثوان من نهاية المباراة، بعد أن أخطأ في تقدير الكرة.
😱😱 ألفارو فيرنانديز ينجو في المرة الأولى لكنه يرتكب خطأً فادحاً في الثانية ليكون شاهداً على أحد أغرب أهداف الدوري الإسباني عبر التاريخ.#الدوري_الاسباني | #إسبانيول_فالنسيا #LaLigaSantander pic.twitter.com/9QoCbd6YJY
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 2, 2022
وانتهت المباراة، التي شهدت طرد لاعب من كل فريق، بالتعادل 2-2، ليكون رصيد فالنسيا 10 نقاط يحتل بها المركز الثامن في ترتيب المسابقة، بينما يحتل إسبانيول المركز 16 برصيد 5 نقاط.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات