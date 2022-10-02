شاهد: حارس إسبانيول ينقذ مرماه ثم يرتكب خطأ فادحا يتسبب في هدف غريب

شهدت مباراة إسبانيول وفالنسيا في الدوري الإسباني واقعة غريبة بعد أن كاد حارس إسبانيول ألفارو فيرنانديز أن يتسبب في هدف ضد فريقه من تسديدة قوية من لاعب فالنسيا، لكنه تمكن من إبعادها من على خط المرمى بأعجوبة.

وبعدها بدقائق تسبب فيرنانديز في دخول هدف غريب في مرماه قبل ثوان من نهاية المباراة، بعد أن أخطأ في تقدير الكرة.

😱😱 ألفارو فيرنانديز ينجو في المرة الأولى لكنه يرتكب خطأً فادحاً في الثانية ليكون شاهداً على أحد أغرب أهداف الدوري الإسباني عبر التاريخ.#الدوري_الاسباني | #إسبانيول_فالنسيا #LaLigaSantander pic.twitter.com/9QoCbd6YJY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 2, 2022

وانتهت المباراة، التي شهدت طرد لاعب من كل فريق، بالتعادل 2-2، ليكون رصيد فالنسيا 10 نقاط يحتل بها المركز الثامن في ترتيب المسابقة، بينما يحتل إسبانيول المركز 16 برصيد 5 نقاط.