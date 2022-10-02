ثلاثية من هالاند وأخرى من فودين في فوز سيتي 6-3 على يونايتد (فيديو)

حسم سيتي “ديربي مانشستر” لصالحه بفوز كبير على جاره يونايتد بستة أهداف لثلاثة، الأحد، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصبغ سيتي أجواء ملعب الاتحاد بالألوان السماوية منذ بداية المباراة، ونجح في التقدم بهدف أول جاء في الدقيقة 8 عن طريق لاعب الوسط فيل فودين الذي استقبل كرة عرضية من دافيد سيلفا وحولها بيسراه داخل شباك ديفيد دي خيا.

وتواصلت محاولات سيتي لزيادة غلته من الأهداف، وردت العارضة تسديدة قوية من إلكاي غوندوغان عند الدقيقة 18، قبل أن يظهر النرويجي إيرلينغ هالاند ويُسجل الثاني برأسية متقنة في الدقيقة 34.

ولم تمض سوى 3 دقائق حتى عاد هالاند ووقّع على الهدف الثالث لسيتي والثاني له مستغلًا تمريرة غاية في الروعة من البلجيكي كيفين دي بروين، ثم مرر النرويجي كرة عرضية مثالية إلى فودين الذي قبل الهدية وسدد عن يسار دي خيا هدفًا رابعًا في الدقيقة 44.

حاول يونايتد تقليص الفارق مع بداية الشوط، وهو ما نجح فيه البرازيلي أنتوني عند الدقيقة 56 بهدف رائع، غير أن هالاند رد سريعًا بهدف خامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 64، قبل أن يمنح كرة أخرى إلى فودين أحرز الأخير منها الهدف السادس مع حلول الدقيقة 72.

وفي الدقائق الأخيرة تراجع سيتي إلى مناطقه وأعطى الفرصة لليونايتد في أن يضغط عليه في مناطقه، الأمر الذي أسفر عن هدفين مُتتاليين أحرزهما الفرنسي أنتوني مارسيال عند الدقيقتين 84 و90+1 من علامة الجزاء.

وبعد تسجيله ثلاثية جديدة في مرمى يونايتد يكون هالاند أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجّل هاتريك في 3 مباريات متتالية على أرض فريقه.

🔝🔥 هالاند يدخل التاريخ بهاتريك "هاتريك" إيرلنج هالاند يصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل هاتريك بثلاث مباريات متتالية على أرض فريقه#الدوري_الإنكليزي | #ديربي_مانشستر#PremierLeague | #MCIMUN pic.twitter.com/OoGV2Xe01U — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 2, 2022

بهذا الانتصار العريض، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة يحتل بها المركز الثاني بفارق نقطة خلف المتصدر أرسنال، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 12 نقطة في المركز السادس.