فوز تاريخي.. ميار شريف أول لاعبة تنس مصرية تتوَّج ببطولة بارما الدولية للمحترفات (شاهد)

أصبحت ميار شريف أول مصرية تتوَّج بلقب واحدة من بطولات اتحاد لاعبات التنس للمحترفات بفوزها على اليونانية ماريا سكاري في بطولة (بارما) المفتوحة للسيدات التي أقيمت في الفترة من 26 سبتمبر/أيلول الماضي إلى مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفازت ميار على ماريا المصنفة 7 عالميًّا، أمس السبت، بنتيجة 2-0 في المجموعات بواقع (7-5) و(6-3)، بعدما حسمت النهائي في ساعة و37 دقيقة لتحصد لقبها الأول.

وحققت ميار اللقب بطريقة وُصفت بأنها استثنائية بعد ساعات من التأهل إلى نصف النهائي في مباراة استمرت ساعتين و50 دقيقة على الرومانية أنا بوجدان، ثم خاضت النهائي بعدها بساعات فقط.

وتحتل ميار شريف المركز 74 في التصنيف العالمي لمحترفات التنس في الوقت الحالي، واحتفت المنصات العربية والعالمية بهذا الإنجاز الكبير.

وبطولة بارما هي إحدى بطولات (تشالنجر) في التنس، المقدَّرة قيمة نقاطها بـ250 نقطة، مقابل 1000 نقطة (للماسترز) و2000 نقطة لبطولات (غراند سلام) الكبرى.

وكانت التونسية أُنس جابر قد وصلت إلى نهائيات ويمبلدون وأمريكا المفتوحة هذا العام، وهي أول لاعبة في أفريقيا والمنطقة العربية تحقق هذا الإنجاز في إحدى بطولات (غراند سلام).

Mayar Sherif: I’m pretty tired, I’m exhausted. First of all I want to congratulate Maria, I know this isn’t the result you expected but you’re an amazing player, a great champion and you don’t have to prove that, we know who you are. pic.twitter.com/ge4qzidE5e

— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) October 1, 2022