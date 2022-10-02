فوز تاريخي.. ميار شريف أول لاعبة تنس مصرية تتوَّج ببطولة بارما الدولية للمحترفات (شاهد)

أصبحت ميار شريف أول مصرية تتوَّج بلقب واحدة من بطولات اتحاد لاعبات التنس للمحترفات بفوزها على اليونانية ماريا سكاري في بطولة (بارما) المفتوحة للسيدات التي أقيمت في الفترة من 26 سبتمبر/أيلول الماضي إلى مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفازت ميار على ماريا المصنفة 7 عالميًّا، أمس السبت، بنتيجة 2-0 في المجموعات بواقع (7-5) و(6-3)، بعدما حسمت النهائي في ساعة و37 دقيقة لتحصد لقبها الأول.

🚨🚨 فـيـديـو تـاريـخـي – النقطة الأخيرة من فوز ميار شريف على المصنفة السابعة عالميا اليونانية ماريا سكاري وتتويجها بلقب بطولة بارما المفتوحة للتنس كأول لاعبة مصرية في التاريخ تتوج بإحدى بطولات WTA Tour 🔥🔥🔥🔥💪💪💪💪😍😍😍😍🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/X3427Y1Ecs — Egypt Sports Network (@ESNEgypt_) October 1, 2022

وحققت ميار اللقب بطريقة وُصفت بأنها استثنائية بعد ساعات من التأهل إلى نصف النهائي في مباراة استمرت ساعتين و50 دقيقة على الرومانية أنا بوجدان، ثم خاضت النهائي بعدها بساعات فقط.

وتحتل ميار شريف المركز 74 في التصنيف العالمي لمحترفات التنس في الوقت الحالي، واحتفت المنصات العربية والعالمية بهذا الإنجاز الكبير.

وبطولة بارما هي إحدى بطولات (تشالنجر) في التنس، المقدَّرة قيمة نقاطها بـ250 نقطة، مقابل 1000 نقطة (للماسترز) و2000 نقطة لبطولات (غراند سلام) الكبرى.

وكانت التونسية أُنس جابر قد وصلت إلى نهائيات ويمبلدون وأمريكا المفتوحة هذا العام، وهي أول لاعبة في أفريقيا والمنطقة العربية تحقق هذا الإنجاز في إحدى بطولات (غراند سلام).

First top ten win 👍

First career title 🤩 What a moment for Mayar Sherif!#ParmaLadiesOpen pic.twitter.com/E6DC5As6jT — wta (@WTA) October 1, 2022

Mayar Sherif: I’m pretty tired, I’m exhausted. First of all I want to congratulate Maria, I know this isn’t the result you expected but you’re an amazing player, a great champion and you don’t have to prove that, we know who you are. pic.twitter.com/ge4qzidE5e — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) October 1, 2022

🏆 اللقب الأول بمسيرتها الإحترافية

🔥 الفوز الأول على إحدى لاعبات التوب 10

📈 الصعود للتصنيف رقم (48) عالمياً 🇪🇬 ميار شريف 👏🏻#ParmaLadiesOpen pic.twitter.com/PoDNs9WLe7 — عشاق التنس Arab Tennis (@ArabTennis20) October 1, 2022

Mayar Sherif🇪🇬comes through a 2hr 50min semi-final, defeating Ana Bogdan 6-4, 3-6, 6-4 to reach the title decider in Parma. She will somehow face Maria Sakkari in a few hours in the final. pic.twitter.com/tC7asAL9rn — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) October 1, 2022

📸 يحكى أن فتاة مصرية اصبحت بين ليلة وضحاها حديث العالم في واحدة من أكثر الرياضات شعبية فى العالم بعد تتويجها بلقب بطولة بارما للتنس فى ايطاليا , انها ميار شريف يا سادة 💪💪💪🔥🔥🔥🥎🥎🥎🏆🏆🏆🇪🇬🇪🇬🇪🇬 @MayarSherif_1 pic.twitter.com/wUgkOUnUNu — Tatweeg News (@tatweegnews) October 1, 2022