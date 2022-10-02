احتفاءً بالمونديال.. معرض “عالم كرة القدم” يحكي قصة رائعة عن تاريخ الساحرة المستديرة (شاهد)

قالت مسؤولة المعارض في متحف قطر الأولمبي والرياضي (1-2-3) إن معرض “عالم كرة القدم” -الذي افتُتح أمس السبت- يحكي قصة رائعة عن تاريخ الساحرة المستديرة وبدايات كأس العالم.

وأضافت، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض “عالم كرة القدم” في متحف قطر الأولمبي والرياضي 3 – 2 – 1 احتفاءً بالمونديال، إنه سيعرض كذلك رحلة قطر في سبيل احتضانها بطولة هذا العام (خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلَين).





ومن أبرز مقتنيات معرض “عالم كرة القدم” القميص الذي ارتداه الأرجنتيني دييغو مارادونا عندما سجل هدفين في مرمى إنجلترا بمونديال 1986 الذي أُعير للمعرض بعد بيعه بمزاد في مايو/أيار 2022، وكان حينها أغلى قطعة تذكارية رياضية تم شراؤها على الإطلاق.

كما يضم المعرض كرة القدم التي لُعبت بها نهائيات أول بطولة لكأس العالم عام 1930، وقميص النجم البرازيلي بيليه الذي لعب به مع فريق سانتوس عام 1973، وأيضًا القمصان التي ارتداها بعض مشاهير الرياضة على مر التاريخ.

المعرض يضم أيضا كرة القدم التي لُعبت بها نهائيات أول بطولة لكأس العالم عام 1930 وقميص بيليه الذي لعب به مع فريق سانتوس عام 1973، والقمصان التي ارتداها بعض مشاهير الرياضة على مر التاريخ#قنا_رياضي #قطر2022 pic.twitter.com/ud0XRIvT2g — قنا الرياضي (@QNA_Sports) October 2, 2022

وافتتح وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني معرض “عالم كرة القدم” أمس السبت، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى الأول من أبريل/نيسان 2023.

ويتناول المعرض الأصول الأولى للعبة كرة القدم، وتأسيس كأس العالم FIFA TM، في رحلة عبر التاريخ بالإضافة إلى دورها في تقريب الشعوب ومد جسور التواصل بينها رغم تنوع ثقافاتها. ويتضمن المعرض أول دليل مكتوب لقواعد كرة القدم يوضح كيفية ممارستها.

مسؤولة المعارض في متحف #قطر الأولمبي والرياضي 1-2-3:

معرض عالم كرة القدم يحكي قصة رائعة عن تاريخ كرة القدم وبدايات كأس العالم.. وسيعرض رحلة #قطر الفريدة في سبيل استضافتها بطولة هذا العام#قنا_رياضي #قطر2022 pic.twitter.com/uQUKc07bn8 — قنا الرياضي (@QNA_Sports) October 2, 2022

ويضم المعرض ثلاثة أقسام:

الأول بعنوان “كرة القدم من أجل الجميع، الجميل من أجل كرة القدم”.

الثاني “الطريق إلى الدوحة”.

الثالث بعنوان “نكتب التاريخ” الذي يدور محتواه حول إقامة المعرض وبطولة كأس العالم في قطر 2022.

وزير الثقافة يفتتح معرض عالم كرة القدم في متحف #قطر الأولمبي والرياضي 3 – 2 – 1#قناhttps://t.co/91koi387pp pic.twitter.com/e3W2bOzLSi — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 1, 2022

ويشمل القسم الثالث قطعًا فنية من البطولة، مثل: كرات القدم والأحذية والأوشحة والتذاكر والملصقات والبضائع الرسمية وغيرها، توثق الإنجازات التاريخية التي تحققت في هذه النسخة، وتحتفي بالأحداث التي تصنع التاريخ في دولة قطر.

وتنتمي القطع والأفلام والصور المعروضة إلى مجموعة متنوعة من المؤسسات المحلية والدولية، في حين يندرج بعضها تحت إطار إعارات من هواة جمع المقتنيات، إلى جانب قطع مأخوذة من مجموعة كرة القدم الخاصة بمتحف قطر الأولمبي والرياضي 3 – 2 – 1، من أجل تمثيل الامتداد العالمي للعبة.

كما ستُعرض قطع بارزة من المتاحف الشريكة الدولية الكبرى، بما فيها: المتحف الوطني لكرة القدم في المملكة المتحدة، ومتحف الفيفا، والمتحف الوطني للرياضة في فرنسا.