أسوأ كوارث الرياضة.. 174 قتيلا بأحداث تدافع وشغب خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (شاهد)

أعلن نائب محافظة جاوة الشرقية الإندونيسية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى أعمال الشغب والتدافع باستاد لكرة القدم إلى 174 شخصًا و188 جريحًا، بعد مباراة بالدوري الممتاز في مالانغ ثانية كبرى مدن المحافظة في واحدة من أسوأ كوارث الملاعب الرياضية في العالم.

وأوضح قائد شرطة مقاطعة جاوة الشرقية للصحفيين أنه بعد المباراة التي فاز فيها نادي (بيرسيبايا سورابايا) بثلاثة أهداف مقابل هدفين على (أريما إف سي)، اقتحم مشجعو الفريق الخاسر أرض الملعب، وأطلقت السلطات قنابل غاز مما تسبب في التدافع وحالات اختناق.

فوضى ما بعد الخسارة

وقال قائد الشرطة “تحولت الأمور إلى فوضى، وبدأ المشجعون بمهاجمة الضباط وألحقوا أضرارًا بسيارات”، مضيفًا أن التدافع حدث عند فرار الجماهير إلى بوابة للخروج. وكانت هذه المرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا التي يخسر فيها فريق (أريما إف سي) أمام منافسه.

Menurut keterangan SOS, korban meninggal dunia per 02:00 wib menjadi 62 orang. Banyak korban yang terinjak-injak dan terkena gas air mata. Korban ada yang balita dan wanita. #kanjuruhan #RestInPeace #arema pic.twitter.com/sYqBo4zJ19 — Josiatambunan12 (@josiatambunan12) October 1, 2022

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية تدفق المشجعين داخل الملعب واشتباكات وقنابل غاز بجانب صور لأشخاص فاقدين للوعي يحملهم مشجعون آخرون.

وأمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بفتح تحقيق في أمن مباريات كرة القدم في البلاد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إنه على وزيري الرياضة والأمن والشرطة الوطنية ورئيس الاتحاد الوطني الإندونيسي لكرة القدم إجراء “تقييم شامل للمباريات والإجراءات الأمنية”.

ويحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في قواعده للسلامة أنه لا ينبغي استخدام الأسلحة أو الغاز للسيطرة على الحشود من أفراد الأمن أو الشرطة.

Menurut @AremaFC saat ini sudah 182 korban jiwa. Ini JUMLAH YANG BESAR! Mau sepakbola Indonesia dibekukan 8 tahun, mau Piala Dunia U-20 Indonesia dibatalkan oleh FIFA, gak bisa membayar luka meninggalnya 182 orang!!! #marca #kanjuruhanberduka #ripsepakbolaindonesia #MalangBerduka pic.twitter.com/41SYOA2HPg — Josiatambunan12 (@josiatambunan12) October 2, 2022

وقال وزير الأمن الإندونيسي محمد محفوظ عبر إنستغرام إن مدرجات الاستاد امتلأت بأكثر من سعتها، مشيرًا إلى طرح 42 ألف تذكرة للبيع رغم أن الاستاد يسع 38 ألف شخص فقط.

وأكد وزير الرياضة الإندونيسي زين الدين أمالي لمحطة (كومباس) التلفزيونية أن السلطات ستعيد تقييم إجراءات السلامة في مباريات كرة القدم مع التفكير في منع الجماهير من حضورها بعد هذه المأساة.

BANYAK JATUH KORBAN JIWA ‼️

Fasilitas di dalam Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang rusak parah pasca ribuan Aremania rusuh. Tampak dari pantauan Sabtu (1/10/2022) malam WIB, seluruh papan reklame rusak parah Kobaran api juga masih terlihat di beberapa titik stadion. pic.twitter.com/ARiKU8rKui — Kritik Pedas (@kr1t1kp3d45_pro) October 1, 2022

ووقعت أحداث شغب وعنف في مباريات سابقة بالبلد الآسيوي في ظل التنافس القوي بين بعض الأندية، وأعلنت رابطة الدوري الإندونيسي الممتاز عن توقف المسابقة لمدة أسبوع بعد الكارثة، وقال الاتحاد الإندونيسي للعبة إنه سيبدأ تحقيقًا في الأحداث.

ويشار إلى أن إندونيسيا ستستضيف كأس العالم تحت 20 عامًا في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2023، وهي ضمن ثلاث دول تطلب استضافة كأس آسيا العام المقبل بعد انسحاب الصين.

من كوارث الاستادات حول العالم

ومن بين أسوأ كوارث استادات كرة القدم في العالم، ما حدث في استاد هيلزبره في شيفيلد بإنجلترا حين قُتل 96 مشجعًا لليفربول في أبريل/نيسان 1989 نتيجة الدهس والتدافع في مدرج مغلق ومزدحم بأعداد تفوق طاقته الاستيعابية.

وفي مصر، قُتل 77 مشجعًا وأصيب أكثر من 1400 في بورسعيد خلال مباراة بين الأهلي والمصري عام 2012 إثر اقتحام جماهير النادي البورسعيدي الملعب بعد نهاية المباراة، وبعدها توقف نشاط الدوري المصري عامين.

وفي أبريل 2016، اضطرت السلطات المغربية إلى اتخاذ قرار بحل حركة الألتراس في البلاد بعد وقوع حوادث شغب بارزة في كل من الرباط والدار البيضاء ومدن أخرى، أسفرت عن قتلى وعشرات الجرحى، إلى جانب أعمال تخريب واسعة في الممتلكات العمومية.