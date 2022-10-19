ميسي: هذان المنتخبان مرشحان للفوز بكأس العالم

رشح ليونيل ميسي قائد الأرجنتين منتخبَي فرنسا والبرازيل للفوز بكأس العالم لكرة القدم في قطر، لامتلاكهما مجموعة أساسية من اللاعبين الذين لعبوا معا فترة طويلة.

وقال ميسي إن البرازيل وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا من المنتخبات المرشحة دائما للفوز، لكن المهاجم (35 عاما) يشعر أن فرنسا والبرازيل هما أفضل فريقين حاليا قبل المشاركة في كأس العالم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف ميسي لـ”دايركت تي في سبورتس” إن “هناك دائما منتخبات عظيمة، لكن إذا كان عليّ الاختيار فإن البرازيل وفرنسا من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم”.

وأضاف “يملكان نفس المجموعة (من اللاعبين) منذ فترة طويلة. يقدّم المنتخبان عروضا جيدة. فرنسا، بغض النظر عن بطولة أوربا الأخيرة حين خرجت من دور الستة عشر، لديها بعض اللاعبين الرائعين. لديها طريقة لعب واضحة ونفس المدرب. البرازيل لم تتغير تقريبا”.

ولم يذكر ميسي الأرجنتين -التي لم تخسر في 35 مباراة- من بين المنتخبات المرشحة رغم فوز فريق المدرب ليونيل سكالوني بكأس كوبا أمريكا العام الماضي بعد تغلّبه على البرازيل في النهائي.

لكن الأرجنتين تعرضت مؤخرا لمشاكل بسبب إصابة لاعبين بارزين مثل باولو ديبالا وأنخيل دي ماريا.

جدول مزدحم

ووصف سكالوني جدول المباريات المزدحم في أكتوبر/تشرين الأول بأنه “رهيب”، لكنه حث لاعبيه على اللعب بقوة وعدم التفكير في تجنب مخاطر الإصابة قبل كأس العالم.

وقال سكالوني “نحن في مرحلة صعبة للغاية. يخوض اللاعبون الكثير من المباريات. قد تحدث مشاكل بسبب الإصابات لكنها جزء من مسيرة أي لاعب مميز يشارك مع المنتخب الوطني”.

وأضاف “أشعر بالقلق لكن ليس هناك الكثير الذي يمكن فعله. أعتقد أن اللاعب يجب أن يركز على اللعب ولا يفكر في ما سيحدث.. أريدهم أن يلعبوا بشكل طبيعي”.

وستواجه الأرجنتين منتخب الإمارات في نوفمبر في آخر مباراة استعدادية لها قبل أن تتوجه إلى كأس العالم حيث تلعب مباراتها الافتتاحية في المجموعة الثالثة أمام السعودية في 22 نوفمبر، وستواجه أيضا المكسيك وبولندا في المجموعة.