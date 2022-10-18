“معتقداتي لا تسمح”.. لاعبان تركي ومغربي يرفضان الخضوع للاتحاد الهولندي لكرة القدم بالتضامن مع المثليين (فيديو)

“معتقداتي الدينية لا تجعلني الشخص المناسب لدعم ذلك”، كان هذا ردّ اللاعب التركي أوركون كوكتشو على حملة دشنها الاتحاد الدولي الهولندي لكرة القدم للتضامن مع المثليين.

ويحتم التضامن على اللاعبين وضع شارة المثلية على أذرعهم خلال المباريات، لكن كوكتشو -وهو قائد فريق فينورد- رفض المشاركة في الحملة خلال مباراة نهاية الأسبوع الماضي، وطلب احترام قراره.

وقال كوكتشو في بيان “أنا أحترم الجميع، بغض النظر عن خلفيتهم الدينية أو اختيارهم، وأعتقد أن كل شخص حرّ في فعل ما يريد أو يشعر”.

وانتزع الفريق من اللاعب التركي شارة القيادة، وأعلن أنه سيسندها للاعب جيرنوت تراونر خلال المباراة المقبلة.

Orkun Kökçü, dini sebepler nedeniyle gökkuşağı renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmayacağını açıkladı. pic.twitter.com/CLx47pHn40 — De Marke Sports (@demarkesports) October 16, 2022

وأعلن الاتحاد الهولندي يوم الجمعة الماضي، أن مباريات نهاية الأسبوع ستدعم المثليين، وأن “كرة القدم ملك للجميع والجميع مرحب بهم”.

وبدوره، رفض اللاعب المغربي في فريق إكسلسيور الهولندي رضوان اليعقوبي المشاركة في الحملة، وفضّل وضع شارة بيضاء كتب عليها كلمة “احترام”.

ورأى اليعقوبي أن شارته تعطي رسالة مختلفة أكثر شمولًا، بدلا من احترام فئة دون أخرى، مؤكدا أن العالم يعيش مشاكل أخرى يمكن التطرق إليها.

وقالت مواقع هولندية إن يفغيني ليفتشينكو رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في هولندا، يعتزم التحقيق مع اللاعبين بسبب رفضهما وضع شارة المثلية.

De VVCS wil horen waarom de aanvoerders van Feyenoord en Excelsior de OneLove-band niet wilden dragen. https://t.co/RroTP8PV4a — Voetbal International (@VI_nl) October 17, 2022

وأثار قرار اللاعبين جدلًا واسعًا في هولندا، ولقي احتفاء كبيرا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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:- المغربي رضوان اليعقوبي قائد نادي إكسلسيور الهولندي رفض بالأمس إرتداء شارة القيادة تدعم المثلية الجنسية ولعب بشارة قيادة بيضاء ضد أياكس أمستردام❤🇲🇦 ديما مغرب 🇲🇦 والعز للرجال. pic.twitter.com/OuGmgErxUw — ۞۞۞۞هشام المغربي۞۞۞۞ (@HICHAM_0804) October 18, 2022

Het zou spelers sieren als ze de speciale #OneLove-band, die bijna verplicht is gesteld door de KNVB, weigeren te dragen omdat het totaal hypocriet is. Het motief van Kökcu en El Yaakoubi heeft echter een hele andere achterliggende gedachte. https://t.co/ma7wdGWTak — Arthur van Amerongen (@DonArturito) October 16, 2022

وكتبت الصحفية شفاء مراد “معايير الغرب المزدوجة في هذا الموضوع مفضوحة ووقحة، أعجبني جدا موقف اللاعب التركي وأتبناه هو وأي موقف آخر ضد هذا النفاق”.

ومضت مستنكرة في تدوينتها على فيسبوك “لا أفهم كيف يُطلب من الجميع احترام انتماء أي شخص وهم لا يحترمون جميع الانتماءات”.

وكتب الناشط محمد حسن صالح “فى لعيبة تصنع التاريخ في الملعب وفي لعيبة تصنع التاريخ بمواقفها ومبادئها وبتدي دروس للغرب المنافق في احترام الآخر.. برافو أوركون”.

واحتفى المغرد خالد فلاجمي بقرار المغربي رضوان اليعقوبي ونقل تصريحاته عن الحملة وصورًا له، وقال إن أوركون تبنى أيضا الرأي نفسه.

اليعقوبي ليس اللاعب الوحيد في الدوري الهولندي الذي رفض إرتداء هذه الشارة القذرة، أوركون كوكتشو رفض ذلك أيضًا، وصرح بأسبابه بشكل صريح وواضح أكثر من اليعقوبي، حيث ذكر أن معتقداته الدينية تمنعه من فعل ذلك. 👏🏻 pic.twitter.com/c3MjRjSRn7 — 𝗸𝗵𝗮𝗹𝗲𝗱 (@KhaledfAlajmi) October 17, 2022

لاعب وكابتن فاينورد التركي اوركون كوكتشو رفض ارتداء شارة قيادة بعلم المثليين وقال اعذروني انا احترم الجميع ولكن عليكم ايضا احترام خلفيتي الدينية.

ونادي فاينورد نشر بيان (يشبه الاعتذار) واوضح فيه سبب عدم ارتداء قائده لشارة المثليين.

تحية من القلب لاوركون ❤️😍 pic.twitter.com/sxOySqlzbI — W A S E E M (@mourinhomena) October 17, 2022