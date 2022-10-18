رياضة|هولندا

“معتقداتي لا تسمح”.. لاعبان تركي ومغربي يرفضان الخضوع للاتحاد الهولندي لكرة القدم بالتضامن مع المثليين (فيديو)

18/10/2022

“معتقداتي الدينية لا تجعلني الشخص المناسب لدعم ذلك”، كان هذا ردّ اللاعب التركي أوركون كوكتشو على حملة دشنها الاتحاد الدولي الهولندي لكرة القدم للتضامن مع المثليين.

ويحتم التضامن على اللاعبين وضع شارة المثلية على أذرعهم خلال المباريات، لكن كوكتشو -وهو قائد فريق فينورد- رفض المشاركة في الحملة خلال مباراة نهاية الأسبوع الماضي، وطلب احترام قراره.

وقال كوكتشو في بيان “أنا أحترم الجميع، بغض النظر عن خلفيتهم الدينية أو اختيارهم، وأعتقد أن كل شخص حرّ في فعل ما يريد أو يشعر”.

وانتزع الفريق من اللاعب التركي شارة القيادة، وأعلن أنه سيسندها للاعب جيرنوت تراونر خلال المباراة المقبلة.

وأعلن الاتحاد الهولندي يوم الجمعة الماضي، أن مباريات نهاية الأسبوع ستدعم المثليين، وأن “كرة القدم ملك للجميع والجميع مرحب بهم”.

وبدوره، رفض اللاعب المغربي في فريق إكسلسيور الهولندي رضوان اليعقوبي المشاركة في الحملة، وفضّل وضع شارة بيضاء كتب عليها كلمة “احترام”.

ورأى اليعقوبي أن شارته تعطي رسالة مختلفة أكثر شمولًا، بدلا من احترام فئة دون أخرى، مؤكدا أن العالم يعيش مشاكل أخرى يمكن التطرق إليها.

وقالت مواقع هولندية إن يفغيني ليفتشينكو رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في هولندا، يعتزم التحقيق مع اللاعبين بسبب رفضهما وضع شارة المثلية.

وأثار قرار اللاعبين جدلًا واسعًا في هولندا، ولقي احتفاء كبيرا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت الصحفية شفاء مراد “معايير الغرب المزدوجة في هذا الموضوع مفضوحة ووقحة، أعجبني جدا موقف اللاعب التركي وأتبناه هو وأي موقف آخر ضد هذا النفاق”.

ومضت مستنكرة في تدوينتها على فيسبوك “لا أفهم كيف يُطلب من الجميع احترام انتماء أي شخص وهم لا يحترمون جميع الانتماءات”.

وكتب الناشط محمد حسن صالح “فى لعيبة تصنع التاريخ في الملعب وفي لعيبة تصنع التاريخ بمواقفها ومبادئها وبتدي دروس للغرب المنافق في احترام الآخر..  برافو أوركون”.

واحتفى المغرد خالد فلاجمي بقرار المغربي رضوان اليعقوبي ونقل تصريحاته عن الحملة وصورًا له، وقال إن أوركون تبنى أيضا الرأي نفسه.

المصدر : الجزيرة مباشر