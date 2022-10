مباراة كرة قدم تتحول إلى حلبة ملاكمة.. طرد لاعبة في الدوري الإنجليزي بعد صفعها منافستها (فيديو)

طُردت الفرنسية حواء سيسوكو مدافعة وست هام يونايتد الإنجليزي، إثر صفعات عنيفة وجهتها إلى سارة مايلنج لاعبة أستون فيلا، بعد كرة مشتركة بينهما في مباراة انتهت بفوز وست هام بهدفين مقابل هدف.

وفي التفاصيل، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع من المباراة بوجه سيسوكو، إثر اعتدائها على منافستها مايلنج.

وحدثت الواقعة في الدقيقة الأولى بعد التسعين من المباراة، إثر لعبة مشتركة بين اللاعبتين، لتقوم سيسوكو بلكم مايلنج وصفعها.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن مدرب سيسوكو (بول كونشيسكي) اعترض على القرار بطريقة لم تعجب الحكم.

ودخل كونشيكسي في حوار حاد مع مدربة أستون فيلا (كارلا وارد)، إلا أن طريقة كلامه دفعت الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه بسبب “السلوك العنيف”.

وفي تعليقها على ما جرى في المباراة، قالت وارد “لم أشاهد في حياتي تصرّفا كهذا، أعتقد ان صفعة سيسوكو على وجه سارة غير مقبولة أبدا”.

وأضافت مدربة أستون فيلا “ليس من اللائق ما حدث على الدكة (الحوار بين المدربَين)، الأمر المحبط هو أن لاعباتنا كنّ رائعات واستحققن نتيجة أفضل من تلك التي حدثت”.

