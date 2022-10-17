سوداني بقدم مبتورة يدخل موسوعة غينيس في أكثر عدد ضربات الجزاء الاحترافية (فيديو)

حقق الشاب السوداني رمضان رحمة نجاحا باهرا، بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكثر عدد ضربات جزاء في تصنيفات البتر الأحادي من فوق الركبة بعد تسجيله 356 ركلة احترافية.

وقال النجم الكروي صاحب الساق الخشبية للجزيرة مباشر، إنه راضٍ عن مسيرته في كرة القدم، حيث رفعت الأمل لديه وجعلته يحقق أرقاما قياسية.

وفقد رحمة ساقه عندما كان بعمر 6 سنوات، أثناء عودته إلى منزله من رياض الأطفال، حيث اعترضته شاحنة يقودها شخص مخمور، قذفت بالطفل الصغير عرض الشارع، ونقلته ومستقبله إلى مرحلة جديدة.

وقضى الطفل رمضان 18 شهرًا يخضع للعلاج في كلتا قدميه، قُدّر له فيها أن تنجو واحدة وتحمله بقية عمره. وعلى الرغم من تأخره عن نظرائه في التعليم، فإنه استدرك ما فاته وتفوّق ليحصل على إجازتين هما درجة البكالوريوس في المحاسبة والتجارة ودبلوم في البنوك والمصارف، وفقًا لموقع موسوعة غينيس.

ومع مرور السنوات، أصبح هذا الحادث بمثابة منحة لرمضان، إذ تأثرت قدمه اليسري بالإعاقة وأصبحت تتقوس إلى جهة اليمين وهذا ما جعل اللاعب السوداني يسدد كرة القدم بطريقة خاصة ويحرز أهدافًا قياسية.

بقدم مبتورة .. شاب سوداني يدخل موسوعة جينيس في أكثر عدد ضربات الجزاء الاحترافية pic.twitter.com/TPEjVcvS7j — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2022

وقال رمضان “إن شاء الله متوجه إلى قطر في بداية الشهر القادم لأعكس نشاطي هناك (خلال فترة كأس العالم). هذه أمور جعلتني أشعر أن هناك أملًا وأن ربنا موجود، ولا شيء مستحيل”.