رياضة

خطأ من حارس مرمى دورتموند يكلف فريقه هدفا غريبا (فيديو)

بروسيا دورتموند غريغور كوبل
غريغور كوبل جارس بروسيا دورتموند الألماني (الفرنسية)
17/10/2022-|آخر تحديث: 17/10/202201:02 AM (مكة المكرمة)

تسبب غريغور كوبل حارس مرمى بروسيا دورتموند في تسجيل هدف غريب في مرماه بعد مرور 8 دقائق من بداية مباراته مع يونيون برلين في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني.

وسقط كوبل بشكل غريب بينما كان يستعد لإبعاد الكرة التي أعادها له أحد المدافعين لتصل الكرة إلى يانيك هابيرير الذي أودعها المرمى بكل سهولة مسجلًا الهدف الأول ليونيون برلين.

وأضاف هابيرير الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 21 من المباراة، ليمنح فريق العاصمة الألمانية انتصاره السابع هذا الموسم ليعزز موقعه في صدارة الجدول بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ.

في المقابل، توقف رصيد دورتموند عند 16 نقطة في المركز الثامن من 5 انتصارات وتعادل وحيد و4 هزائم.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر