خطأ من حارس مرمى دورتموند يكلف فريقه هدفا غريبا (فيديو)

تسبب غريغور كوبل حارس مرمى بروسيا دورتموند في تسجيل هدف غريب في مرماه بعد مرور 8 دقائق من بداية مباراته مع يونيون برلين في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني.

وسقط كوبل بشكل غريب بينما كان يستعد لإبعاد الكرة التي أعادها له أحد المدافعين لتصل الكرة إلى يانيك هابيرير الذي أودعها المرمى بكل سهولة مسجلًا الهدف الأول ليونيون برلين.

من أغرب الأهداف في عالم كرة القدم 😮#الدوري_الألماني pic.twitter.com/4MTqK0aytQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 16, 2022

وأضاف هابيرير الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 21 من المباراة، ليمنح فريق العاصمة الألمانية انتصاره السابع هذا الموسم ليعزز موقعه في صدارة الجدول بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ.

في المقابل، توقف رصيد دورتموند عند 16 نقطة في المركز الثامن من 5 انتصارات وتعادل وحيد و4 هزائم.