بهدف نيمار.. باريس سان جيرمان يهزم غريمه مارسيليا في كلاسيكو فرنسا (فيديو)

تغلب باريس سان جيرمان على أولمبيك مارسيليا بهدف دون رد، الأحد، في كلاسيكو أقيم على ملعب حديقة الأمراء ضمن الجولة 11 من منافسات الدوري الفرنسي.

جاءت المباراة في بدايتها هجومية من الطرفين، وشهدت عديد الفرص خصوصًا من جانب الفريق الباريسي الذي تميز بالسرعة في التمريرات والاختراق من العمق والأطراف في ظل وجود الثلاثي المرعب ليونيل ميسي وكليان مبابي ونيمار.

وكاد النجم الأرجنتيني ميسي أن يفتتح باب التسجيل في الدقيقة 35 من كرة ثابتة سددها قوية تجاوز الحائط الدفاعي وارتطمت بالعارضة الأفقية ثم بالأرض قبل أن تبتعد عن مرمى الفريق الجنوبي.

ومع حلول الدقيقة الثانية من الزمن البدل ضائع لعمر الشوط الأول استطاع البرازيلي نيمار دا سيلفا أن يضع فريقه في المقدمة بتسجيله هدف المباراة الوحيد بعدما تابع كرة من مبابي داخل الشباك.

النسق الهجومي ارتفع في الشوط الثاني وسط رغبة كبيرة لإدراك التعادل من جانب مرسيليا الذي هدد مرمى جانلويجي دوناروما بأكثر من محاولة قبل أن يتلقى ضربة موجعة بعد طرد المدافع صامويل جيفو في الدقيقة 72 لتدخله المتهور على نيمار.

حالة النقص العددي جعلت سان جيرمان يُسيطر على باقي الدقائق، ويُنهي المباراة بانتصار مستحق هو التاسع له في الدوري هذا الموسم، بينما تجرع مارسيليا مرارة الهزيمة الثانية.

وعزز باريس سان جيرمان بهذا موقعه في قمة الترتيب برصيد 29 نقطة، بالمقابل توقف رصيد مارسيليا عند 23 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع.