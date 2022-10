كريم بنزيمة يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (فيديو)

تُوّج الفرنسي كريم بنزيمة، اليوم الاثنين، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لموسم 2021-2022، متفوقا على البلجيكي كيفن دي بروين، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والسنغالي ساديو ماني، في حفل أقيم على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونال بنزيمة الجائزة لإسهامه الرئيسي في فوز ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوربا للمرة الـ14 في تاريخ النادي، وتصدّره ترتيب هدافي المسابقة بـ15 هدفا، كما قاد فريقه لحصد لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي بفضل تسجيله 27 هدفا وضعته في مرتبة أفضل هدافي الليغا.

ويمر بنزيمة بأفضل فتراته الاحترافية في عالم الساحرة المستديرة، إذ فاز في أغسطس/آب الماضي بجائزة أفضل لاعب في أوربا المقدمة من الاتحاد الأوربي (يويفا).

وهذه المرة الأولى التي يحصل فيها بنزيمة على “البالون دور” من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية التي بدأت منح الجائزة منذ عام 1956 لتكريم أفضل لاعب كرة قدم على مدار العام.

وأصبح بنزيمة خامس فرنسي يحقق هذا الإنجاز بعد ريمون كوبا (1958) وميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985) وجان-بيار بابان (1991) وزين الدين زيدان (1998).

وشهدت هذه النسخة غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي -الذي نال الجائزة 7 مرات- عن قائمة المرشحين للمرة الأولى، وحل البرتغالي كريستيانو رونالدو -صاحب 5 كرات ذهبية- بالمركز العشرين.

وجاء المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالمركز الخامس بعد موسم آخر مميز تمكن خلاله من الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، رفقة الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، ونيله العديد من الجوائز الفردية.

وحصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة “غيرد مولر” لأفضل مهاجم.

