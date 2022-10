على طريقة الكبار.. المصري عمر مرموش يسجل هدفا رائعا في الدوري الألماني (فيديو)

خطف اللاعب المصري عمر مرموش (23 عامًا) الأنظار في الدوري الألماني، بعد تسجيله هدفًا جميلًا لصالح فريقه فولفسبورغ أمام ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ، أمس السبت.

وأحرز مرموش هدف التعادل بطريقة رائعة، بعد أن كان فريقه متأخرًا بهدف.

The touch. The turn. The finish. 👏 pic.twitter.com/R4l8jzLWOj

