على طريقة الكبار.. المصري عمر مرموش يسجل هدفا رائعا في الدوري الألماني (فيديو)

خطف اللاعب المصري عمر مرموش (23 عامًا) الأنظار في الدوري الألماني، بعد تسجيله هدفًا جميلًا لصالح فريقه فولفسبورغ أمام ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ، أمس السبت.

وأحرز مرموش هدف التعادل بطريقة رائعة، بعد أن كان فريقه متأخرًا بهدف.

The touch. The turn. The finish. 👏 pic.twitter.com/R4l8jzLWOj — ESPN FC (@ESPNFC) October 15, 2022

وتغنى فولفسبورغ الألماني بلاعبه الشاب، ووصفه بـ”الذئب المصري”، وقال في تغريدة عبر تويتر “اعتراف. لقد أعدنا مشاهدة هدف عمر مرموش 50 مرة بالفعل”.

ونشرت شبكة (إي. إس. بي. إن) الرياضية على تويتر فيديو لهدف مرموش الذي سجله بمهارة عالية، وأشادت باللمسة الأولى والدوران وإنهاء الكرة بالتسديد في الشباك.

وعبّر مصريون عبر حساباتهم على منصات التواصل عن إعجابهم بهدف مرموش في شباك الحارس السويسري المخضرم والمميز يان سومر، واصفين الهدف بـ”الرائع والجميل”.

الله يمسيك بالخير يا عماد يا متعب، بس الجون روعة يا مرموش، الاستلامة باللفة بالفينيش رهيب، و الأحلى إنه داخل في مونشنجلادباخ و يان سومر ♥️♥️ https://t.co/vfKiGnncoy — Ahmed Wagdy (@WagdonaldDuck) October 15, 2022

جول حلو أوي من عمر مرموش https://t.co/J9VBFVjOKH — أحمد عطا – Ahmed Atta (@ahmedatta0) October 15, 2022