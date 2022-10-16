صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي ويلحق به أول هزيمة في الموسم (فيديو)

قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول لفوز صعب على ضيفه مانشستر سيتي 1-صفر خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجّل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 ليمنح فريقه 3 نقاط كان في أشد الحاجة لها.

ونجح صلاح في تعويض إهدار فرصة من وضع انفراد، بعد أن تلقى تمريرة من الحارس أليسون واستغل خطأ من منافسه جواو كانسيلو في إبعاد الكرة، وانطلق بسرعة وهز الشباك بمهارة.

وألغى الحكم هدفًا لسيتي في الدقيقة 53، بعد تدخل حكم الفيديو المساعد بسبب خطأ من إرلينغ هالاند ضد فابينيو في بناء الهجمة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.

وهذا الانتصار الثالث لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في 4.

في المقابل باتت هذه هي الخسارة الأولى لفريق مانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراتين.