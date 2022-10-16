بعلم بلده وقمصان باسمه.. لاعبو برايتون يدعمون زميلهم مويبو المعتزل بسبب المرض (فيديو)

ساند لاعبو نادي برايتون الإنجليزي زميلهم اللاعب الزامبي إينوك مويبو (24 عامًا) المعتزل حديثًا بسبب مشكلة مزمنة في القلب، قبيل انطلاق مباراة الفريق أمام مضيفه برينتفورد، في افتتاح الجولة 11 للدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، أمس الجمعة.

وقال توني بلوم رئيس مجلس إدارة برايتون “تأثرنا جميعًا بحالة إينوك الصحية. لقد مر هو وعائلته بأسابيع مؤلمة، نشعر بالامتنان لوجوده بيننا، ونأسف لانتهاء مسيرته الكروية في هذه السن المبكرة”.

وأضاف مدرب برايتون الجديد روبرتو دي زيربي “أنا آسف جدًّا لإينوك. قبل وصولي، نظرت إلى جميع أعضاء الفريق، وكان لاعبًا جيدًا تحمست كثيرًا للعمل معه. سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدته”.

Out to get warm in our shirts for Enock. 👏 pic.twitter.com/kGMLdtNScI — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 14, 2022

وأعلن برايتون، الاثنين الماضي، انتهاء مسيرة لاعب خط وسطه بسبب مرض وراثي في القلب، وأصدر مويبو بيانًا مؤثرًا عبّر خلاله عن حزنه لاضطراره إلى الاعتزال مبكرًا بسبب المرض.

وارتدى لاعبو برايتون قمصانًا خاصة تحمل اسم اللاعب المعتزل وعلم بلاده، كما كُتبت رسائل دعم لمويبو على قمصان اللاعبين أثناء عمليات الإحماء وقبل انطلاق المباراة.

In our changing room tonight. 🙏🇿🇲 pic.twitter.com/XnS0AvlREr — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 14, 2022

ونشر مويبو رسالة عاطفية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد الخبر، جاء فيها “صبي من بلدة صغيرة في زامبيا تسمى شامبيشي لديه بعض الأخبار لمشاركتها. لقد وقف قويًّا ليحقق حلمه بلعب كرة القدم على أعلى مستوى”.

وتابع “بفضل الله، عاش حلمه بالوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، فقد انتهت بعض الأحلام، لذلك أعلن بحزن أنني بحاجة إلى الاعتزال بسبب نصائح طبية تلقيتها”.

ونشر برايتون على حسابه في تويتر صورًا ومقاطع مصورة تُظهر الدعم الذي بدأ من غرفة تغيير الملابس، معلقًا عليها “نحن جميعًا معك مويبو”.

ولم يقتصر الدعم على اللاعبين فحسب، إذ شارك عدد من جماهير برايتون في حملة التضامن، ورفعوا علم زامبيا لإظهار دعمهم للاعب.

وفي صيف 2021، وقّع إينوك مويبو الملقب بـ”الكمبيوتر” -لإحساسه الرائع بالتمركز في خط الوسط- لصالح برايتون قادمًا من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

ولعب مويبو بقميص برايتون 27 مباراة، وسجّل 3 أهداف أحدها لا يُنسى في ملعب أنفيلد ضد ليفربول في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

في 2017، لعب مويبو لنادي ريد بول سالزبورغ.