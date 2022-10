بعلم بلده وقمصان باسمه.. لاعبو برايتون يدعمون زميلهم مويبو المعتزل بسبب المرض (فيديو)

ساند لاعبو نادي برايتون الإنجليزي زميلهم اللاعب الزامبي إينوك مويبو (24 عامًا) المعتزل حديثًا بسبب مشكلة مزمنة في القلب، قبيل انطلاق مباراة الفريق أمام مضيفه برينتفورد، في افتتاح الجولة 11 للدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، أمس الجمعة.

وقال توني بلوم رئيس مجلس إدارة برايتون “تأثرنا جميعًا بحالة إينوك الصحية. لقد مر هو وعائلته بأسابيع مؤلمة، نشعر بالامتنان لوجوده بيننا، ونأسف لانتهاء مسيرته الكروية في هذه السن المبكرة”.

وأضاف مدرب برايتون الجديد روبرتو دي زيربي “أنا آسف جدًّا لإينوك. قبل وصولي، نظرت إلى جميع أعضاء الفريق، وكان لاعبًا جيدًا تحمست كثيرًا للعمل معه. سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدته”.

