ريال مدريد يفوز 3-1 على برشلونة في الكلاسيكو وينتزع صدارة الدوري الإسباني (فيديو)

انتزع فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه 3-1 على ضيفه برشلونة في الكلاسيكو.

وسجل كريم بنزيمة الهدف الأول للريال بعد أن انطلق فينيسيوس بسرعة فائقة وسدد كرة أنقذها الحارس مارك-أندريه تير شتيغن لتصل إلى بنزيمة المتابع ليسددها في المرمى الخالي في الدقيقة 12.

وقبل الاستراحة بعشر دقائق، تلقى بالبيردي، الخالي من الرقابة، الكرة ليطلق تسديدة هائلة من حافة منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وقلص البديل فيران توريس الفارق بتسديدة من مدى قريب من متابعة لكرة عرضية في الدقيقة 83.

لكن رودريغو ضمن فوز الريال من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد أن تعرض لخطأ من غارسيا، وعقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

بهذا الفوز يتصدر الريال الدوري برصيد 25 نقطة وبفارق 3 نقاط عن برشلونة.

وانتهى الكلاسيكو السابق بين الفريقين في مارس/آذار الماضي بخسارة الريال 4-صفر أمام برشلونة.

وتأتي خسارة برشلونة بعد أيام من تعادله بصعوبة مع ضيفه إنتر ميلان في الوقت المحتسب بدل الضائع في دوري الأبطال، الأربعاء الماضي، لتتهدد آماله في التأهل إلى دور 16 في البطولة بعد تأخره بثلاث نقاط عن الفريق الإيطالي وثماني نقاط عن بايرن ميونيخ متصدر ترتيب المجموعة.

أما ريال مدريد فضمن التأهل إلى دور 16 قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.