المنتخب المصري للفتيان يفوز ببطولة كأس العالم للأطفال في قطر (فيديو)

تُوّج المنتخب المصري للفتيان، اليوم السبت، ببطولة كأس العالم للأطفال (الدوحة 2022) في نسختها الرابعة، بعد تغلّبه على نظيره الباكستاني في النهائي بركلات الترجيح 4-3.

وفي البطولة نفسها، تُوّج المنتخب البرازيلي للفتيات باللقب إثر فوزه على نظيره الكولومبي برباعية نظيفة.

وانطلقت بطولة كأس العالم للأطفال (الدوحة 2022) الاثنين الماضي، بمشاركة 28 فريقًا من 25 دولة، من بينها 10 فرق تضم أطفالًا لاجئين أو نازحين.

وأقيمت البطولة بالشراكة بين منظمة (ستريت تشايلد يونايتد) ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في المدينة التعليمية، وبإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث.

وتُقام البطولة كل 4 سنوات قبل انطلاق المونديال الكبير، وشعارها الأول “أنا لديّ هوية”، وتهدف إلى تسليط الضوء على تحديات يواجهها أطفال من المجتمعات المتواضعة، وحقوق أساسية يفتقرون إليها، بجانب منحهم منصة لدفع عجلة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وخارجها.

وأشاد مغردون عبر منصات التواصل بهذه التجربة للأطفال اللاجئين، وقالوا إن البطولة خطوة جديدة للأطفال لا سيما وسط واقعهم المؤلم في النزوح واللجوء.

Congratulations to Team Philippines #StreetChildWorldCup! They reached the semis of the tournament but were unable to beat Brazil. The match went to penalties with Brazil winning, 3-1. Well done, girls! We're proud of you! #AbanteBabae #LabanFilipinas pic.twitter.com/80sfCD0AGa

