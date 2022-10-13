ليفاندوفسكي يبقي على آمال برشلونة في دوري الأبطال بعد تعادل مثير مع الإنتر (فيديو)

أبقى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على حظوظ فريقه برشلونة الإسباني في الصعود إلى دور 16 لدوري أبطال أوربا بعدما سجل هدفين في تعادل مثير 3-3 مع ضيفه إنتر ميلان الإيطالي في المباراة التي جمعت بينهما، الأربعاء، في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وكان برشلونة المبادر بالتسجيل عن طريق عثمان ديمبلي في الدقيقة 40.

ورد إنتر ميلان بالتقدم بهدفين عن طريق نيكولو باريلا ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 50 و63 على الترتيب.

وتمكن ليفاندوفسكي من التعادل لبرشلونة في الدقيقة 82، لكن روبن جوسينس أعاد التقدم مجددًا لإنتر بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 89.

وعاد ليفاندوفسكي ليسجل الهدف الثالث لبرشلونة والثاني له في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ليبقي على أمل الفريق الإسباني في الصعود إلى الأدوار الإقصائية.

وباتت آمال برشلونة في التأهل معقودة على أقدام منافسيه في الجولتين المقبلتين، شريطة فوز الفريق الإسباني في كلتا الجولتين على كل من بايرن ميونخ الألماني وفيكتوريا بلزن التشيكي.

وضمن بايرن ميونخ التأهل لدور 16 بعد فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى، وتصدر فرق المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه إنتر، فيما بقي برشلونة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وفيكتوريا بلزن في مؤخرة الترتيب.