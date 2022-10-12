مدافع يسجل هدفا جميلا من منتصف الملعب.. ولكن في مرمى فريقه! (فيديو)

سجّل ماتياس غراجر مدافع فريق رييد النمساوي هدفًا جميلًا من منتصف الملعب، ولكن الهدف كان في مرمى فريقه.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي الهدف الذي سجله غراجر في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع خلال المباراة التي جمعت فريقه مع نادي وولفسبيرجر ضمن منافسات الدوري النمساوي.

وقرر غراجر إرجاع الكرة إلى حارس مرمى فريقه من منتصف الملعب، رغم وجود لاعب آخر بالقرب منه.

وسدد غراجر الكرة بقوة بينما كان الحارس متقدمًا عند حدود منطقة الجزاء، ففشل في التصدي للكرة.

وكانت النتيجة تقدم رييد 2-صفر قبل تسجيل الهدف، لتنتهي المباراة بفوز رييد 2-1.