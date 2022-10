“يا له من رقم جميل حققناه معا”.. رونالدو يحتفل بالهدف 700 في مسيرته (فيديو)

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو بوصوله إلى الهدف رقم 700 مع مختلف الأندية التي لعب لها في جميع المسابقات، بعد تسجيله أول أهدافه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقيادة مانشستر يونايتد إلى فوز صعب على مضيفه إيفرتون.

وشارك رونالدو بديلًا ليمنح يونايتد الفوز 2-1 على إيفرتون، أمس الأحد.

واحتفل رونالدو بالهدف 700 على مستوى الأندية بطريقة مميزة، إذ أغمض عينيه ووضع يديه على صدره.

ونشر رونالدو (37 عامًا) -عبر حساباته على منصات التواصل- صورة يظهر فيها بقمصان جميع الفرق الأوربية التي لعب لها، محتفيًا بالأهداف التي سجلها خلال مسيرته.

وكتب “700 هدف مع الأندية. يا له من رقم جميل حققناه معًا”. شكرًا لجميع زملائي وللمدربين والأندية والعائلة والأصدقاء، وبالطبع جماهيري. سنستمر متحدين”.

