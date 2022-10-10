“يا له من رقم جميل حققناه معا”.. رونالدو يحتفل بالهدف 700 في مسيرته (فيديو)

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو بوصوله إلى الهدف رقم 700 مع مختلف الأندية التي لعب لها في جميع المسابقات، بعد تسجيله أول أهدافه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقيادة مانشستر يونايتد إلى فوز صعب على مضيفه إيفرتون.

وشارك رونالدو بديلًا ليمنح يونايتد الفوز 2-1 على إيفرتون، أمس الأحد.

واحتفل رونالدو بالهدف 700 على مستوى الأندية بطريقة مميزة، إذ أغمض عينيه ووضع يديه على صدره.

Antony and Cristiano Ronaldo already have a celebration together, and it's COLD 🥶 Wholesome ❤ #mufc pic.twitter.com/AsoPNzu75r — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) October 9, 2022

ونشر رونالدو (37 عامًا) -عبر حساباته على منصات التواصل- صورة يظهر فيها بقمصان جميع الفرق الأوربية التي لعب لها، محتفيًا بالأهداف التي سجلها خلال مسيرته.

وكتب “700 هدف مع الأندية. يا له من رقم جميل حققناه معًا”. شكرًا لجميع زملائي وللمدربين والأندية والعائلة والأصدقاء، وبالطبع جماهيري. سنستمر متحدين”.

𝟕𝟎𝟎 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬.

What a beautiful number we’ve achieved together!

Thank you to all my teammates, coaches, clubs, family & friends and of course my fans.

United we continue! 🙏🏽 pic.twitter.com/oYWo766Xcl — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 10, 2022

وحظي منشور رونالدو بأكثر من مليوني إعجاب على حسابه في تويتر وإنستغرام، بجانب آلاف التعليقات.

وتوزعت الأهداف التي سجلها رونالدو بين (5 بقميص سبورتينغ لشبونة البرتغالي، و144 مع يونايتد على مرحلتين: 118 من 2003 حتى 2009 و26 في الموسم الماضي والحالي، بينما سجل لريال مدريد 450 هدفًا و101 ليوفنتوس).

وتفاعل سبورتينغ لشبونة مع تغريدة قائد المنتخب البرتغالي واصفًا إياه بـ”الأسطورة”، كما تفاعل معه على إنستغرام زميله السابق في ريال مدريد مارسيلو ووالدته.

كما احتفى مانشستر يونايتد بوصول رونالدو إلى الهدف رقم 700، خاصة أنه حقق معه جميع البطولات في فترته الأولى مع النادي.

Just 🐐 things. — Manchester United (@ManUtd) October 9, 2022

ولعب رونالدو لأندية لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، ثم عاد مرة أخرى إلى الفريق الإنجليزي الذي ما زال يلعب معه حاليًا هذا الموسم.