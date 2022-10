بمشاركة فرق تضم أيتاما ولاجئين.. احتفاء عالمي بانطلاق كأس العالم للأطفال في الدوحة (فيديو)

انطلقت بطولة كأس العالم للأطفال (الدوحة 2022) بمشاركة 28 فريقًا من 25 دولة حول العالم، من بينها 10 فرق تضم أطفالًا لاجئين أو نازحين.

وشاركت حسابات حول العالم عبر وسم (StreetChildWorldCup#) صورًا لمشاركة فرق أوربية وعربية في البطولة التي تضم 15 فريقًا من الفتيان و13 فريقًا للفتيات، وسط حفاوة رسمية من حكومات الدول المشاركة.

وأثنى مغردون على أهمية هذه البطولة، مؤكدين أهمية النظر لحقوق الأطفال في العالم، وقال بعضهم “ستُحدث هذه البطولة فرقًا كبيرًا في حياتهم”.

وتُقام البطولة بالشراكة مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في المدينة التعليمية، في أجواء احتفالية تسبق البطولة الأكبر والأهم عالميًا (كأس العالم قطر 2022)، وإلى جانب البطولة الكروية سيُنظّم معرض فني وجمعية عمومية.

ونشر حساب قطر الخيرية على تويتر نتائج قرعة كأس العالم للأطفال، وغرّد “من جنوب أفريقيا والبرازيل حتى روسيا هذا العام ينطلق كأس العالم للأطفال في قطر، بمشاركة 28 فريقًا مُلهمًا لإيصال أصواتهم لكل العالم من أجل حقوق الطفل”.

من جنوب إفريقيا والبرازيل حتى روسيا هذا العام ينطلق #كأس_العالم_للأطفال في قطر 🏆

بمشاركة 28 فريق مُلهم ⚽️ لإيصال أصواتهم لكل العالم من أجل حقوق الطفل.

وأضاف في تغريدة أخرى “أيتامنا من عائلة رفقاء بفريقي البوسنة والسودان، تم اختيارهم ضمن (مجموعة أ)، وستنطلق التصفيات يوم 11 أكتوبر في مؤسسة قطر”، ونشرت صورة لوصول فريقها للدوحة.

وأشاد مغردون عبر منصات التواصل بهذه التجربة للأطفال اللاجئين، واعتبروا البطولة التي تحتضنها قطر بمثابة خطوة جديدة للأطفال لا سيما في ظل واقعهم المؤلم في النزوح واللجوء.

وشارك خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية فيديو للقائه مجموعة من الأطفال، وعلّق عليه “يمكنهم بالتأكيد إجراء تغيير، إن الشغف والجودة التي أظهرها هؤلاء الأطفال ملهمة، كانت تلك أفكاري وشعوري بعد حضور حفل توزيع جوائز القادة الشباب”.

They definitely can make a change. The passion and well those children have shown are inspiring . Those were my thoughts and feeling after attending the Young Leaders Award Ceremony

من جهتها، قالت ألكسندرا كول نائب السفير البريطاني في الدوحة “يبدأ كأس العالم للأطفال نهاية الأسبوع. أنا متحمسة للغاية لأننا سنلتقي بجميع الفرق ومرشديهم ومدربيهم”.

The @StreetChildUtd World Cup starts this weekend. A traditional "warm up" for the FIFA version. I am so excited we will be meeting all the teams, their mentors and coaches and the ace Streetchild people next week. #iamsomebody

وشارك الناشط الباكستاني ريحان طاهر صورًا للفريق الباكستاني الذي يشارك في هذه البطولة، وطالب باتخاذ تدابير فعالة للأطفال للتعامل مع المواقف والصعوبات.

We are honoured and very privileged to have opening ceremony of #StreetChildWorldCup in #Doha for @StreetChildUtd. Such an amazing competition which will make a massive difference to the lives of all the teams. Very excited! #Iamsomebody #SCWC #Doha22

Thank you @QatarFoundation pic.twitter.com/k3kgSlBXvJ — REHAN TAHIR (@mrehantahir) October 9, 2022

ونشر حساب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو لقصص فتيات يُشكلن جزءًا من فريق يوفنتوس بالولايات المتحدة الذي سيشارك في بطولة كأس العالم للأطفال في الدوحة.

Listen to the stories of the girls forming part of the Juventus "Gioca Con Me" Team USA, which from 8 October will participate in the Street Child World Cup in Doha! 🏆 Road to Qatar 2022, let's go girls! ⚪️⚫️💪

من جهتها، قالت مؤسسة (إيفرتون إن ذا كوميونتي) الخيرية في بريطانيا إن 10 أشخاص من برنامجها يمثلون بريطانيا في البطولة، وأفادت بأنهم تلقوا تدريبات في المركز الوطني لكرة القدم التابع للاتحاد الإنجليزي، والتقى الفريق بولي العهد البريطاني الأمير ويليام قبيل مغادرته للدوحة.

وشارك حساب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان جانبًا من التدريبات التي تلقاها 10 شباب سودانيين سيُمثّلون بلدهم في كأس العالم للأطفال، وغرّد الحساب “معًا ندعم الرياضة من أجل السلام والتمكين”.

This year 10 Sudanese youth are participating in the Street Child World Cup!@UNDP joins @Qatarcharity and Embassy of Qatar in sending them off with a friendly match ahead of the @FIFAWorldCup ⚽️ Together supporting #SportsForPeace and empowerment 🇶🇦🇸🇩