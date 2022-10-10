رياضة|قطر

بمشاركة فرق تضم أيتاما ولاجئين.. احتفاء عالمي بانطلاق كأس العالم للأطفال في الدوحة (فيديو)

الأطفال متحمسون لخوض البطولة
الأطفال متحمسون لخوض البطولة (مواقع التواصل)
10/10/2022

انطلقت بطولة كأس العالم للأطفال (الدوحة 2022) بمشاركة 28 فريقًا من 25 دولة حول العالم، من بينها 10 فرق تضم أطفالًا لاجئين أو نازحين.

وشاركت حسابات حول العالم عبر وسم (StreetChildWorldCup#) صورًا لمشاركة فرق أوربية وعربية في البطولة التي تضم 15 فريقًا من الفتيان و13 فريقًا للفتيات، وسط حفاوة رسمية من حكومات الدول المشاركة.

وأثنى مغردون على أهمية هذه البطولة، مؤكدين أهمية النظر لحقوق الأطفال في العالم، وقال بعضهم “ستُحدث هذه البطولة فرقًا كبيرًا في حياتهم”.

وتُقام البطولة بالشراكة مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في المدينة التعليمية، في أجواء احتفالية تسبق البطولة الأكبر والأهم عالميًا (كأس العالم قطر 2022)، وإلى جانب البطولة الكروية سيُنظّم معرض فني وجمعية عمومية.

ونشر حساب قطر الخيرية على تويتر نتائج قرعة كأس العالم للأطفال، وغرّد “من جنوب أفريقيا والبرازيل حتى روسيا هذا العام ينطلق كأس العالم للأطفال في قطر، بمشاركة 28 فريقًا مُلهمًا لإيصال أصواتهم لكل العالم من أجل حقوق الطفل”.

وأضاف في تغريدة أخرى “أيتامنا من عائلة رفقاء بفريقي البوسنة والسودان، تم اختيارهم ضمن (مجموعة أ)، وستنطلق التصفيات يوم 11 أكتوبر في مؤسسة قطر”، ونشرت صورة لوصول فريقها للدوحة.

وأشاد مغردون عبر منصات التواصل بهذه التجربة للأطفال اللاجئين، واعتبروا البطولة التي تحتضنها قطر بمثابة خطوة جديدة للأطفال لا سيما في ظل واقعهم المؤلم في النزوح واللجوء.

وشارك خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية فيديو للقائه مجموعة من الأطفال، وعلّق عليه “يمكنهم بالتأكيد إجراء تغيير، إن الشغف والجودة التي أظهرها هؤلاء الأطفال ملهمة، كانت تلك أفكاري وشعوري بعد حضور حفل توزيع جوائز القادة الشباب”.

من جهتها، قالت ألكسندرا كول نائب السفير البريطاني في الدوحة “يبدأ كأس العالم للأطفال نهاية الأسبوع. أنا متحمسة للغاية لأننا سنلتقي بجميع الفرق ومرشديهم ومدربيهم”.

وشارك الناشط الباكستاني ريحان طاهر صورًا للفريق الباكستاني الذي يشارك في هذه البطولة، وطالب باتخاذ تدابير فعالة للأطفال للتعامل مع المواقف والصعوبات.

ونشر حساب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو لقصص فتيات يُشكلن جزءًا من فريق يوفنتوس بالولايات المتحدة الذي سيشارك في بطولة كأس العالم للأطفال في الدوحة.

من جهتها، قالت مؤسسة (إيفرتون إن ذا كوميونتي) الخيرية في بريطانيا إن 10 أشخاص من برنامجها يمثلون بريطانيا في البطولة، وأفادت بأنهم تلقوا تدريبات في المركز الوطني لكرة القدم التابع للاتحاد الإنجليزي، والتقى الفريق بولي العهد البريطاني الأمير ويليام قبيل مغادرته للدوحة.

وشارك حساب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان جانبًا من التدريبات التي تلقاها 10 شباب سودانيين سيُمثّلون بلدهم في كأس العالم للأطفال، وغرّد الحساب “معًا ندعم الرياضة من أجل السلام والتمكين”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند