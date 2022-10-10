الخدمة الأولى عالميا.. ربط جميع ملاعب مونديال قطر بمركز تحكم واحد

أعلن رئيس الشؤون التجارية في شركة اتصالات قطر (أوريدو) الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني عن الخدمات التي ستوفرها الشركة بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث الخاصة بملاعب كأس العالم 2022، وغيرها من الخدمات التي ستمنحها للجمهور.

وقال الشيخ ناصر في مؤتمر صحفي للشركة لإعلان تفاصيل شرائح الاتصال الخاصة عبر منصة هيّا “سنقدّم ضمنها خدمة سمارت ستاديومز، التي هي عبارة عن ربط الملاعب الثمانية بغرفة تحكم وحدة، وهذه الخدمة الأولى تُقدَّم على مستوى العالم بأن دولة واحدة لديها 8 ملاعب يصبح التحكم فيها عن بعد من مقر واحد”.

وأضاف “تم تجريب هذه الخدمة في كأس العرب 2021 ونجحت على 6 ملاعب، وسيتم تنفيذها الآن على 8 ملاعب -جميع ملاعب المونديال- ونتمنى نجاحها”.

وأشار إلى جاهزية الملاعب الثمانية بخدمة الـ5G، سواء في التغطية الداخلية أو الخارجية.

الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo: لأول مرة سيتم التحكم بجميع ملاعب المونديال من مركز تحكم واحد و ستتوفر جميعها على خدمة الـ 5G pic.twitter.com/ts9CjE9Pxn — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 10, 2022

وفي السياق ذاته، كشف الشيخ ناصر عن تفاصيل شريحة هيا المجانية لزوار قطر والمقيمين فيها خلال المونديال، التي ستُقدَّم بدءًا من مطلع نوفمبر/تشرين الأول بالتزامن مع توافد مشجعي كأس العالم إلى الدوحة، لافتًا إلى أن هدف المبادرة إثراء تجربة العملاء عندما يزورون دولة قطر ويعيشون أجواء جميلة فيها.

وأوضح أن الخدمة ستكون متوافرة في جميع فروع الشركة والأكشاك بالتنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وفي مناطق المشجعين والأماكن السياحية.

وتتوقع قطر -التي يبلغ تعداد سكانها 2.9 مليون نسمة- تدفقًا غير مسبوق من الزائرين قوامه 1.2 مليون شخص لحضور البطولة، وتُعد أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف كأس العالم، الحدث العالمي الأبرز في مجال كرة القدم.