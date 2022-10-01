أرسنال يحتفظ بقمة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على توتنهام بثلاثية (فيديو)

فاز أرسنال على أرضه 3-1 على جاره توتنهام هوتسبير بفضل أهداف توماس بارتي وجابرييل جيسوس وجرانيت تشاكا، ليحتفظ بموقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وأحرز هاري كين هدف توتنهام الوحيد ليضيف مزيدًا من الأرقام القياسية إلى حصيلته بينما فشل فريقه في تحقيق أول فوز على الجار في الدوري منذ 12 عامًا.

وأصبح كين بهدفه اليوم أول لاعب يحرز 100 هدف خارج ملعبه في الدوري الممتاز.

وبهذا الانتصار يكون أرسنال -الذي يقوده المدرب الإسباني ميكل أرتيتا- قد فاز في 7 من أول 8 جولات في البطولة، ويتفوق حاليًا بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي سيواجه جاره مانشستر يونايتد، غدًا الأحد.

وفي البداية، تميزت المباراة بالندية بعد أن عادل كين من نقطة الجزاء النتيجة بعد مرور نحو 30 دقيقة عقب تقدم أصحاب الأرض عن طريق بارتي في الدقيقة 20.

ونجح أرسنال في التقدم مجددًا في الدقيقة 49 عندما استغل جيسوس سوء التنسيق بين حارس مرمى توتنهام هوجو لوريس والمدافع كريستيان روميرو، وأرسل الكرة إلى داخل الشباك بسهولة.

وطرد حكم المباراة لاعب توتنهام إيمرسون رويال ببطاقة حمراء مباشرة بسبب خشونته تجاه جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 62 قبل أن يضيف تشاكا الهدف الثالث لصاحب الأرض.

وسادت أجواء احتفالية في استاد الإمارات بعدما وصل أرسنال إلى النقطة 21.

وكان توتنهام -الذي خسر للمرة الأولى بالدوري هذا الموسم- في حاجة إلى فوز ليتصدر الترتيب، لكنه أخفق في تحقيق ثاني انتصاراته على ملعب أرسنال في 30 مباراة بالدوري. ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وسيشكو توتنهام من قرار الحكم طرد رويال، لكن لا يوجد ما يبرر اعتراضه على النتيجة، إذ إنه لم يلعب بالمستوى المطلوب من جديد خارج القواعد أمام منافسه الشرس.

وخسر توتنهام 5 من آخر 6 مباريات على ملعب أرسنال في الدوري رغم أن توتنهام أنهى المواسم الستة الأخيرة في مركز أفضل من أرسنال.