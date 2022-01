تشير إلى “فضيحة كبرى”.. بوركينا فاسو تشكك بفحوص كورونا في كأس أمم أفريقيا

شككت بعثة منتخب بوركينا فاسو بفحوص كورونا التي أجريت لأفرادها في الكاميرون، وأظهرت إصابة ما لا يقل عن “4 إلى 5 لاعبين” في منتخبها إضافة إلى المدرب الوطني، حيث من المتوقع غيابهم عن المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم أمام الكاميرون المضيفة اليوم الأحد في العاصمة ياوندي.

واستنكر قائد بوركينا فاسو برتراند تراوري إجراءات اختبار فيروس كورونا، ووصفها بـ”فضيحة” في البطولة القارية.

وقال مهاجم أستون فيلا الإنجليزي خلال مؤتمر صحفي في ياوندي “إنها فضيحة، لا يمكن حرماننا من لاعبي الفريق الأول قبل 24 ساعة من المباراة”.

"Burkina Faso captain Bertrand Traore has deplored as "a scandal" coronavirus testing procedures at #AFCON2021 after up to five players and coach Kamou Malo tested positive in the run-up to Sunday's opener against hosts #Cameroon." https://t.co/tYPOjg5Dmi via @FRANCE24 — Judith Nwana (@judithnwana) January 8, 2022

وتشكك بعثة بوركينا فاسو في حقيقة أن الفحوص التي خضع لها اللاعبون لم تكن اختبارات (بي سي آر) التي يجب إجراؤها قبل 48 ساعة من المباراة، مطالبة بوجهة نظر ثانية حيال الموضوع.

وقال تراوري “يجب على السلطات مراجعة التنظيم. لا يمكننا قبول هذا القرار. يمكننا إعادة الاختبارات للاعبينا الإيجابيين”.

وقال فيرمين سانو مساعد المدرب كامو مالو -الذي حلّ بدلًا منه لإصابته أيضًا بالفيروس- في المؤتمر الصحفي “لدينا 4 إلى 5 حالات ايجابية، خصوصًا بين اللاعبين الأساسيين، ولن نذكر أسماء”.

"Burkina Faso cry foul over chaotic #COVID19 testing b4 #Cameroon clash. Med team Fri am to carry out tests. @CAF_Online said did not sent any medics. CAF team carried out tests Fri night +ve for head coach Malo, def Simporé & Traoré & striker Outtara." https://t.co/Id0KoUiY4h — Judith Nwana (@judithnwana) January 8, 2022

لكن وفد صحفيي بوركينا فاسو كشف عن أسماء اللاعبين المصابين وهم: سيدو سيمبوري، ودانغو واتارا، وأولا عباس تراوري، وإدمون تابسوبا، وغوستافو سانغاري.

وأضاف سانو “قبل يومين من المباراة، هذا يضع كل شيء موضع تساؤل، لكننا نثق في اللاعبين الذين سيحلّون مكانهم”.

وشكّك مساعد المدرب في الطريقة التي تؤخذ بها العينات، مشيرًا إلى وجود غموض عند اللجنة المنظمة، حيث أوضح أن فريقين طبيين مختلفين حضرا لاختبار بعثة منتخب بوركينا فاسو.

'Four or five' Burkina Faso players and coach test positive for Covid-19 https://t.co/COWDUYE8sn — IOL Sport (@IOLsport) January 8, 2022

وأفاد سانو “أتى فريق طبي صباح الجمعة إلى الفندق لإجراء الفحوص، وعندما حاولنا معرفة من أرسله، أخبرنا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بوضوح أنه ليس هو من أرسله إلينا، لذلك رفضنا إجراء الاختبارات”.

وتابع “وصل فريق آخر في الساعة العاشرة مساءً من جانب المنظمين. أجرينا الاختبارات التي أبلغتنا بوجود 4 إلى 5 حالات ايجابية. أقول 4 أو 5 لأنهم قالوا إن أوّل لاعب أصيب لم يخضع أصلًا للفحص”.

ويلعب المنتخب البوركيني ضمن المجموعة الأولى بجانب الكاميرون المضيفة وإثيوبيا والرأس الأخضر.