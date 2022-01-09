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تشير إلى “فضيحة كبرى”.. بوركينا فاسو تشكك بفحوص كورونا في كأس أمم أفريقيا

استنكر قائد بوركينا فاسو برتراند تراوري إجراءات اختبار فيروس كورونا ووصفها بـ"فضيحة" في البطولة القارية (الفرنسية)
9/1/2022-|آخر تحديث: 9/1/202212:37 PM (مكة المكرمة)

شككت بعثة منتخب بوركينا فاسو بفحوص كورونا التي أجريت لأفرادها في الكاميرون، وأظهرت إصابة ما لا يقل عن “4 إلى 5 لاعبين” في منتخبها إضافة إلى المدرب الوطني، حيث من المتوقع غيابهم عن المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم أمام الكاميرون المضيفة اليوم الأحد في العاصمة ياوندي.

واستنكر قائد بوركينا فاسو برتراند تراوري إجراءات اختبار فيروس كورونا، ووصفها بـ”فضيحة” في البطولة القارية.

وقال مهاجم أستون فيلا الإنجليزي خلال مؤتمر صحفي في ياوندي “إنها فضيحة، لا يمكن حرماننا من لاعبي الفريق الأول قبل 24 ساعة من المباراة”.

وتشكك بعثة بوركينا فاسو في حقيقة أن الفحوص التي خضع لها اللاعبون لم تكن اختبارات (بي سي آر) التي يجب إجراؤها قبل 48 ساعة من المباراة، مطالبة بوجهة نظر ثانية حيال الموضوع.

وقال تراوري “يجب على السلطات مراجعة التنظيم. لا يمكننا قبول هذا القرار. يمكننا إعادة الاختبارات للاعبينا الإيجابيين”.

وقال فيرمين سانو مساعد المدرب كامو مالو -الذي حلّ بدلًا منه لإصابته أيضًا بالفيروس- في المؤتمر الصحفي “لدينا 4 إلى 5 حالات ايجابية، خصوصًا بين اللاعبين الأساسيين، ولن نذكر أسماء”.

لكن وفد صحفيي بوركينا فاسو كشف عن أسماء اللاعبين المصابين وهم: سيدو سيمبوري، ودانغو واتارا، وأولا عباس تراوري، وإدمون تابسوبا، وغوستافو سانغاري.

وأضاف سانو “قبل يومين من المباراة، هذا يضع كل شيء موضع تساؤل، لكننا نثق في اللاعبين الذين سيحلّون مكانهم”.

وشكّك مساعد المدرب في الطريقة التي تؤخذ بها العينات، مشيرًا إلى وجود غموض عند اللجنة المنظمة، حيث أوضح أن فريقين طبيين مختلفين حضرا لاختبار بعثة منتخب بوركينا فاسو.

وأفاد سانو “أتى فريق طبي صباح الجمعة إلى الفندق لإجراء الفحوص، وعندما حاولنا معرفة من أرسله، أخبرنا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بوضوح أنه ليس هو من أرسله إلينا، لذلك رفضنا إجراء الاختبارات”.

وتابع “وصل فريق آخر في الساعة العاشرة مساءً من جانب المنظمين. أجرينا الاختبارات التي أبلغتنا بوجود 4 إلى 5 حالات ايجابية. أقول 4 أو 5 لأنهم قالوا إن أوّل لاعب أصيب لم يخضع أصلًا للفحص”.

ويلعب المنتخب البوركيني ضمن المجموعة الأولى بجانب الكاميرون المضيفة وإثيوبيا والرأس الأخضر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات