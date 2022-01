حملة لمقاطعة “بطولة أستراليا المفتوحة للتنس” بعد رفض تأشيرة ديوكوفيتش غير الملقّح

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، أن نوفاك ديوكوفيتش لاعب كرة المضرب (تنس) المصنف الأول عالمياً غير ملقّح ضد كوفيد-19، وأن معركته القانونية للبقاء في البلاد يجب رفضها.

ويسعى الصربي البالغ 34 عامًا للطعن بقرار الإلغاء المفاجئ لتأشيرته، حتى يتمكن من مغادرة مركز احتجاز في ملبورن، والسعي لتحقيق فوزه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 يناير/كانون الثاني الجاري.

ودعا قاضي المحكمة الفدرالية أنتوني كيلي إلى جلسة استماع عبر الإنترنت للبت في القضية، غدًا الإثنين، في دراما قانونية أثارت اهتمام مشجعي هذه الرياضة في أنحاء العالم كله.

ولم يكشف ديوكوفيتش المشكك علنًا في اللقاحات عن حالته بخصوص تطعيمه ضد كوفيد-19.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet. I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022

لكن في ملف قضائي من 13 صفحة نُشر، اليوم، قال محامو الحكومة الأسترالية إن مسألة “الأرضية المشتركة” بين الجانبين في النزاع القانوني هي أن ديوكوفيتش “غير ملقّح”.

وأضافوا أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم يشكّلون خطرًا أكبر في نقل عدوى كوفيد للآخرين ما يسبب عبئًا على النظام الصحي.

وقال ديوكوفيتش إنه حصل على إعفاء من التطعيم ضد كوفيد-19 عندما سافر إلى أستراليا، الأربعاء الماضي، بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس في 16 ديسمبر/كانون أول 2021.

وشدد محامو وزيرة الداخلية كارين أندروز على أن الإعفاء من التطعيم في البلاد ينص على أن الإصابة السابقة “لا تمنع التلقيح”.

كما رفضوا حجة أخرى مفادها أن ديوكوفيتش عومل بشكل غير عادل، لأنه تعرض إلى ضغوط بالسماح لعنصر الحدود لاتخاذ قرار بشأن تأشيرته دون منحه وقتًا إضافيًا للراحة والتشاور مع محاميه.

وأكدوا أن ديوكوفيتش مُنح وقتًا كافيًا لعرض قضيته على عنصر الحدود، وكان قد اتصل سابقًا بمحاميه.

وذكرت الحكومة أنه “يجب رفض الطلب مع تحمل التكاليف”.

وقال المحامون إنه حتى إذا انحاز القاضي إلى ديوكوفيتش، فعليه إلغاء التأشيرة فقط، وعلى عناصر مراقبة الحدود اتخاذ “قرار إلغاء آخر”.

ودشن ناشطون على موقع تويتر وسم BoycottAustralianOpen#، لمقاطعة دورة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد منع ديوكوفيتش دخول البلاد، كما تصدّر اسم “نوفاك” الترند على موقع تويتر في أستراليا وبلدان أوربية.

Some more footage of #Djokovic fans in Melbourne 👇 pic.twitter.com/TrDy1uTxE3 — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) January 7, 2022

Novak Djokovic pictured with young players the day after lawyers say he tested positive for COVID https://t.co/xdCA77wjrs — Sky News (@SkyNews) January 8, 2022

واستهجن صحفيون رياضيون ما يحدث مع ديوكوفيتش رغم حصوله على إعفاء طبي، مبدين استغرابهم من تعامل السلطات الأسترالية مع النجم الصربي.

ووصف الصحفي الرياضي جاستن ألين ما حدث مع ديوكوفيتش في أستراليا بـ”المهزلة”، مغردًا عبر تويتر “بالتأكيد يجب عليهم اختباره كل يوم من أجل كوفيد-19، وطالما أنه يقدم نتيجة سلبية، فلماذا لا يمكنه المنافسة؟ ولكن لماذا هذا الهوس؟”.

The Novak Djokovic situation in Australia is a farce. Surely they should test him every day for #Covid and, as long as he returns a negative, why can't he compete? I've had all 3 jabs but why this obsession with "forcing" people to have vaccines? @AustralianOpen #Djokovic — Justin Allen (@justinallen1976) January 6, 2022

وكتب أحد الناشطين المطالبين بمقاطعة البطولة: “يجب على كل لاعب تنس لديه عقد سارٍ مقاطعة بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الرفض المخزي لدخول البطل المدافع عن اللقب”.

وعبّرت الإعلامية البريطانية كاتي هوبكنس عن غضبها مما يحدث مع النجم الصربي قائلة: “احتجز ديوكوفيتش في مطار ملبورن ثم استجوب لمدة 6 ساعات مثل إرهابي، على الرغم من أنه حصل على إعفاء من التطعيمات الطبية. الآن هو ممنوع من الدخول ويريدون ترحيله، هل هذا هو العالم المزيف الذي تريد أن تعيش فيه؟ لقد طفح الكيل!”.

Novak Djokovic detained in Melbourne 🇦🇺 airport then interrogated for 6 hours like a terrorist, although he has medical vaccine exemption. Now he's being denied entry and deported. Is this the fake world you want to live in? Enough is enough!#boycottAustralianOpen — Katie Hopkins (@Hellohowru12345) January 6, 2022

وكان وزير الصحة الأسترالي جريج هانت قد أكد نبأ إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش، الأربعاء الماضي، عندما قال إن لاعب التنس سيعاد إلى بلاده، لأنه فشل في تقديم “معايير إثبات مناسبة” للسماح له بدخول البلاد.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن فريق ديوكوفيتش القانوني نجح في منع ترحيل لاعب التنس البالغ من العمر 34 عامًا على الفور، وسيبقى في البلاد حتى، الإثنين، على أقرب تقدير حيث سيتم النظر في استئناف ضد إلغاء تأشيرته.

We should stand in support of @DjokerNole He has stood up for every human being and their right to privacy over their medical records and bodily autonomy; the two fundamental pillars of a free society. #supportnovak #BoycottAusOpen #boycottAustralianOpen https://t.co/gB0V0U6ege — Renee Hoenderkamp (@DrHoenderkamp) January 5, 2022

The only thing that the last 24 hours has proven to us is that Novak Djokovic is bigger than tennis. — Yousef (@ymanna3) January 5, 2022