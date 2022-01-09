بهدفين لهدف.. الكاميرون تحوّل تأخرها إلى فوز على بوركينا فاسو في افتتاح كأس الأمم الأفريقية (فيديو)
افتتحت الكاميرون نهائيات أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها على أرضها بفوزٍ صعب على نظيرتها بوركينا فاسو بهدفين لهدف، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة القارية.
أظهرت بوركينا فاسو بداية مشجعة، واستطاعت التقدم بهدف جاء في الدقيقة 24 برأسية للاعب الوسط غوستافو سانغاري الذي وضع اسمه أول المسجلين في البطولة.
⚽️🥅بوركينا فاسو تفاجئ الجميع وتتقدم بهدف رائع عن طريق جوستافو سانغاري#كأس_أمم_أفريقيا #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/cCt2ceucDy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 9, 2022
وعقب الهدف، ضغط منتخب الكاميرون إلى أن تحصّل على ركلة جزاء في الدقيقة 40 ترجمها المهاجم فينسيت أبو بكر إلى هدف التعادل.
وقبل لحظات قليلة من نهاية الشوط الأول، عاد الحكم ومنح أصحاب الأرض ركلة جزاء ثانية أحرز منها أبو بكر الهدف الثاني، ومنح بلاده أول ثلاث نقاط.
المنتخب الكاميروني 🇨🇲يعود من بعيد ويحقق الفوز
▶️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_أمم_أفريقيا | #الكاميرون_بوركينا_فاسو#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021https://t.co/vfVsGQQv3s
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 9, 2022
وتصدرت الكاميرون ترتيب المجموعة الأولى حاليًا بانتظار نتيجة لقاء إثيوبيا مع الرأس الأخضر، حيث يتواجه المنتخبان، الأحد، في العاصمة الكاميرونية ياوندي.
حفل الافتتاح
وفي وقت سابق الأحد، افتتحت منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بحفل على ملعب بأول بيا في العاصمة الكاميرونية ياوندي.
وحضر حفل الافتتاح الرئيس الكاميروني بول بيا وزوجته ورئيس دولة جزر القمر وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي وصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني ونوانكو كانو اسورة كرة القدم النيجرية وعدد آخر من المدعوين.
وبدأ الحفل بعزف بعض المقطوعات الموسيقية ثم عرض عسكري، قبل أن يلقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة وبول بيا رئيس الكاميرون كلمة بشأن البطولة.
🇨🇲 رئيس الكاميرون يفتتح كأس أمم أفريقيا#كأس_أمم_أفريقيا #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 #beINTERACT pic.twitter.com/0k84RfiMAT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 9, 2022
وبدأ الاحتفال بوضع مجسم كبير لكأس البطولة في منتصف الملعب.
وظهر أسد يتجول فوق الملعب قبل أن يظهر داخل الأرضية بتقنية الهولوجرام.
🦁 الأسد الكاميروني يستفيق ويمشي ملكاً في حفل الافتتاح#كأس_أمم_أفريقيا #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/CPdvQjjJsS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 9, 2022
وقام 500 شاب بأداء بعض الفقرات الاستعراضية التي تعبّر عن ثقافة الشعب الكاميروني.
كما تم عرض أعلام الدول المشاركة جميعها في البطولة.
يذكر أن البطولة تضم 24 منتخبًا وستشهد حضورًا جماهيريًا بعدما وافق الاتحاد الأفريقي على حضور الجماهير لمباريات المنتخب الكاميروني بنسبة 80% من سعة الاستاد على أن تحضر الجماهير بنسبة 60% من سعة الاستاد في بقية المباريات.