كوتينيو.. صاحب أغلى صفقة في تاريخ برشلونة ينتقل معارا إلى أستون فيلا

قال نادي أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه تعاقد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع لاعب الوسط البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني.

وأكد فيلا أن عقد الإعارة يتضمن إمكانية استمرار كوتينيو في صفوفه بتحويل الإعارة إلى تعاقد دائم.

وسبق لكوتينيو (29 عاما) اللعب طوال 6 مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز في صفوف ليفربول، وفي أستون فيلا سينضم إلى زميله السابق في ليفربول ستيفن جيرارد مدرب فيلا الحالي.

Welcome, Philippe Coutinho! 🙌 Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷 — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 7, 2022

وفي أنفيلد لعب كوتينيو إلى جانب جيرارد قائد ليفربول السابق فيما بين 2013 و2015.

وشارك كوتينيو في أكثر من 200 مباراة مع ليفربول وأحرز خلالها 54 هدفا، وأشاد المدرب جيرارد بزميله السابق قائلا الليلة الماضية “إذا تابعتم مسيرته فستجدون أنه صاحب نجاحات لا حصر لها. لعب 63 مباراة دولية مع منتخب البرازيل ولعب في برشلونة وقدم مسيرة هائلة في ليفربول”.

وأضاف جيرارد “لا أعتقد أنك يمكن أن تحصل على لقب الساحر إن لم تكن لاعبا استثنائيا”.

وانضم كوتينيو إلى برشلونة في يناير/ كانون الثاني 2018 مقابل نحو 142 مليون جنيه إسترليني (192 مليون دولار) لكنه لم يحصل على مكان دائم في تشكيلة الفريق، وأمضى موسم 2019-2020 معارًا في صفوف بايرن ميونيخ الألماني.

Welcome back to the #PL, @Phil_Coutinho! Ready for more moments of magic like this? ✨ pic.twitter.com/X9NsSikufv — Premier League (@premierleague) January 7, 2022

ومع الفريق الكتالوني أحرز 26 هدفا في 106 مباريات وينتهي عقده الحالي بعد 18 شهرا.

وفي برشلونة توج كوتينيو بلقب الدوري الإسباني مرتين وبكأس ملك إسبانيا مرتين. وخلال الموسم الحالي شارك في 16 مباراة في كل المنافسات وأحرز هدفين.

ويحتل أستون فيلا المركز 13 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين وسيلتقي في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري مع ضيفه مانشستر يونايتد.