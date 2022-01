كوتينيو.. صاحب أغلى صفقة في تاريخ برشلونة ينتقل معارا إلى أستون فيلا

قال نادي أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه تعاقد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع لاعب الوسط البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني.

وأكد فيلا أن عقد الإعارة يتضمن إمكانية استمرار كوتينيو في صفوفه بتحويل الإعارة إلى تعاقد دائم.

وسبق لكوتينيو (29 عاما) اللعب طوال 6 مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز في صفوف ليفربول، وفي أستون فيلا سينضم إلى زميله السابق في ليفربول ستيفن جيرارد مدرب فيلا الحالي.

Welcome, Philippe Coutinho! 🙌

Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷

