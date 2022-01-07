صلاح ينافس ميسي وليفاندوفسكي في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم في 2021 وضمت المصري محمد صلاح والأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال الفيفا عبر حسابه على تويتر إنه سيتم اختيار أفضل لاعب بين المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة الأفضل في حفل سيقام بمقر الفيفا في سويسرا، في 17 يناير/كانون الثاني الحالي.

وجاء اختيار المرشحين الثلاثة بين 11 لاعبا كانوا في القائمة الأولية قبل إعلان القائمة النهائية اليوم.

ويتصدر صلاح البالغ عمره 29 عاما قائمة هدافي ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي برصيد 16 هدفا متفوقا بفارق 6 أهداف على زميله البرتغالي دييغو جوتا.

وسيمنح اختيار صلاح ضمن القائمة النهائية دفعة قوية قبل قيادة منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الافريقية التي تنطلق في الكاميرون بعد غد.

وتبدأ مصر مشوارها نحو حصد لقبها القاري الثامن من أجل تمديد رقمها القياسي كأكثر فريق تتويجا باللقب أمام نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة، الثلاثاء المقبل.

وضمت القائمة النهائية لأفضل مدرب في 2021 بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والمتصدر الحالي للبطولة وربرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا بطل أوربا 2020 وتوماس توخيل مدرب تشيلسي بطل دوري أبطال أوربا.