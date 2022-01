أستراليا توافق على تأجيل ترحيل ديوكوفيتش ونادال يتعاطف

قررت أستراليا تعليق الترحيل الفوري لنجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميًّا، ليبقى في مركز احتجاز المهاجرين، بحسب ما أفاد محام حكومي في جلسة استماع بالمحكمة، اليوم الخميس.

وفي مواجهة طعن قانوني من النجم الصربي، قال المحامي كريستوفر تران إن أستراليا لا تخطط لترحيله قبل الجلسة النهائية للمحكمة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل.

ومُنع ديوكوفيتش من دخول أستراليا، اليوم الخميس، بعد حصوله على إعفاء طبي من تطعيم كوفيد-19 ليتمكن من اللعب في بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات الغراند سلام التي يحمل لقبها 9 مرات.

وكانت رويترز قد قالت إن نجم التنس أُوقِف في مطار تالامارين في ملبورن، وإنه أرسل خطابا للحكومة الأسترالية للإبلاغ عن رفض تأشيرة دخوله وأنه يواجه إمكانية الترحيل من البلاد.

وتقدم ديوكوفيتش، اليوم الخميس، باستئناف ضد قرار السلطات الأسترالية بإلغاء تأشيرته وطرده من البلاد.

وبحسب مصدر قضائي، فإن قاضي ملبورن أنتوني كيلي كان من المقرر أن ينظر، اليوم الخميس، في طلب الصربي المحتجز من قبل خدمات الهجرة في ملبورن منذ وصوله مساء الأربعاء بنية المشاركة في البطولة الأسترالية التي تنطلق في 17 يناير/ كانون الثاني الحالي، في سعيه للقب عاشر والـ21 الكبير في مسيرته.

واتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أستراليا بـ”إساءة معاملة البطل”.

وقال الرئيس ألكسندر فوتشيتش في تعليق على حسابه على إنستغرام إنه تحدث مع ديوكوفيتش عبر الهاتف وأعلمه أن “صربيا بأكملها معه وأن سلطات البلاد تتخذ جميع الإجراءات من أجل إنهاء إساءة معاملة أفضل لاعب كرة مضرب في العالم في أقرب وقت ممكن”.

في المقابل، أوضح رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، الخميس، أن نوفاك لم يقدم دليلا كافيا على حصوله على إعفاء طبي لدخول البلاد.

وأضاف في إفادة صحفية في كانبيرا “كل ما يمكنني قوله هو أن إثبات الحصول على الإعفاء الطبي لم يكن كافيا”.

وكان ديوكوفيتش قد أعلن توجهه إلى ملبورن على حسابه على تويتر الثلاثاء للدفاع عن لقبه لبطولة أستراليا.

وفي السياق ذاته، تعاطف الإسباني رافايل نادال مع منافسه اللدود، مشددًا في الوقت ذاته على أنه يجب على ديوكوفيتش تحمل تبعات عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأصيب “الماتادور” بالفيروس الشهر الماضي وقال إنه يؤمن بشدة بالتطعيم لوقف جائحة “كثير من الناس يموتون بسببها”.

وتابع نادال الموجود في ملبورن حيث فاز في أول مباراة فردية له في دورة لرابطة اللاعبين المحترفين منذ أغسطس/ آب تحضيرًا للغراند سلام “مررت بكوفيد، لقد تلقيت التطعيم مرتين. إذا قمت بذلك فلن تواجه أي مشكلة في اللعب هنا. هذا هو الشيء الواضح الوحيد”.

