القبض على لاعب مانشستر يونايتد “غرينوود” بتهمتي الاغتصاب والاعتداء الجسدي (شاهد)

أعلنت شرطة مدينة مانشستر، الأحد، إلقاء القبض على ماسون غرينوود لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بتهمة الاعتداء على صديقته هارييت روبسون واغتصابها.

وقالت الشرطة في بيان رسمي “علمت شرطة مانشستر في توقيت مبكر من اليوم بوجود صور نشرتها امرأة لتبلغ عن تعرضها للاعتداء الجسدي، ونتيجة لذلك تم إلقاء القبض على المتسبب بتلك الاعتداءات، لارتكابه جريمتي الاغتصاب والاعتداء”.

وأكد البيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، تحت تحفظ الشرطة حاليا وقيد التحقيق لبيان ملابسات الحادث.

ونشرت صديقة ماسون غرينوود السابقة، صباح اليوم الأحد، فيديوهات وصورا على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، تظهر وجود دماء على وجهها وأماكن أخرى من جسدها، وزعمت أن لاعب مانشستر يونايتد هو الذي تسبب في هذه الإصابات.

Mason Greenwood won’t return to train for play any games after an alleged assault a woman after a video, pics and a voice note where posted on instagram but where deleted

Well here they are people

Mason Greenwood is a rapist pic.twitter.com/qm8grK8Xd4

— pet trotter (@petertheman96) January 30, 2022