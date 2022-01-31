القبض على لاعب مانشستر يونايتد “غرينوود” بتهمتي الاغتصاب والاعتداء الجسدي (شاهد)

أعلنت شرطة مدينة مانشستر، الأحد، إلقاء القبض على ماسون غرينوود لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بتهمة الاعتداء على صديقته هارييت روبسون واغتصابها.

وقالت الشرطة في بيان رسمي “علمت شرطة مانشستر في توقيت مبكر من اليوم بوجود صور نشرتها امرأة لتبلغ عن تعرضها للاعتداء الجسدي، ونتيجة لذلك تم إلقاء القبض على المتسبب بتلك الاعتداءات، لارتكابه جريمتي الاغتصاب والاعتداء”.

وأكد البيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، تحت تحفظ الشرطة حاليا وقيد التحقيق لبيان ملابسات الحادث.

ونشرت صديقة ماسون غرينوود السابقة، صباح اليوم الأحد، فيديوهات وصورا على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، تظهر وجود دماء على وجهها وأماكن أخرى من جسدها، وزعمت أن لاعب مانشستر يونايتد هو الذي تسبب في هذه الإصابات.

Mason Greenwood won’t return to train for play any games after an alleged assault a woman after a video, pics and a voice note where posted on instagram but where deleted Well here they are people Mason Greenwood is a rapist pic.twitter.com/qm8grK8Xd4 — pet trotter (@petertheman96) January 30, 2022

وتسببت الحادثة في ظهور حالة غضب كبيرة في الشارع الإنجليزي تعاطفًا مع هارييت روبسون، مما دفع مانشستر يونايتد إلى إصدار بيان رسمي أكد فيه أن غرينوود “لن يعود إلى التدريبات أو يلعب المباريات حتى إشعار آخر”.

وجاء في البيان أيضًا “نحن على اطلاع بشأن الصور والادعاءات المُتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف “لن يكون لنا تعليق إضافي على الموضوع حتى تثبت الحقائق، مانشستر يونايتد لن يتجاوز ويصفح عن العنف أيًّا كان شكله”.

وماسون غرينوود أحد خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد، وهو من أبرز المواهب الإنجليزية في الوقت الحالي.

وأحرز غرينوود ستة أهداف وصنع هدفين في 24 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.