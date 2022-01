تفاعل لافت مع مواساة محمد صلاح لأشرف حكيمي عقب مباراة مصر والمغرب (فيديو)

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع مواساة نجم كرة القدم المصري محمد صلاح للنجم المغربي أشرف حكيمي وعدد من زملائه في المنتخب، عقب خسارة “أسود أطلس” ووداعهم بطولة أمم أفريقيا على يد “الفراعنة”.

وتوجه صلاح إلى حكيمي وجلس بجانبه وتحدث معه ثم تعانقا في مشهد نال إعجاب الجمهور العربي وأغرق منصات التواصل الاجتماعي.

Mo Salah made sure to console Achraf Hakimi after Egypt knocked Morocco out of AFCON.

The man is pure class 👏 pic.twitter.com/UTplEIGezd

— ESPN UK (@ESPNUK) January 30, 2022