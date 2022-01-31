تفاعل لافت مع مواساة محمد صلاح لأشرف حكيمي عقب مباراة مصر والمغرب (فيديو)
تفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع مواساة نجم كرة القدم المصري محمد صلاح للنجم المغربي أشرف حكيمي وعدد من زملائه في المنتخب، عقب خسارة “أسود أطلس” ووداعهم بطولة أمم أفريقيا على يد “الفراعنة”.
وتوجه صلاح إلى حكيمي وجلس بجانبه وتحدث معه ثم تعانقا في مشهد نال إعجاب الجمهور العربي وأغرق منصات التواصل الاجتماعي.
Mo Salah made sure to console Achraf Hakimi after Egypt knocked Morocco out of AFCON.
The man is pure class 👏 pic.twitter.com/UTplEIGezd
— ESPN UK (@ESPNUK) January 30, 2022
ونالت الصور والفيديو تعليقات إيجابية كثيرة من العديد من المغردين والمتفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأهلت مصر إلى ما قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعدما قلبت تأخرها إلى فوز 2-1 على المغرب بعد وقت إضافي.
Salah consoling Hakimi at full time
pic.twitter.com/48GooBhRXL
— – (@PassLikeThiago) January 30, 2022
وتقدم المغرب بركلة جزاء من سفيان بوفال في الدقيقة 7 قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 53.
وحسم محمود حسن تريزيجه انتصار مصر في الدقيقة 100 ليتأهل منتخب بلاده لمواجهة الكاميرون البلد المضيف يوم الخميس المقبل.
مصر ❤️❤️❤️ المغرب #محمد_صلاح و أشرف حكيمي في لقطة معبرة بعد المباراة#منتخب_مصر #مصر_المغرب pic.twitter.com/lOIWfbbEJh
— Osama Gaweesh (@osgaweesh) January 30, 2022
وكان صلاح وحكيمي قد تقابلا في دور المجموعات بنفس الفندق والتقطا صورة معًا لينشرها الصورة حكيمي على حسابه الرسمي ويعيد صلاح نشرها على حسابه أيضًا.
👑x🤴🏾 pic.twitter.com/kClwBpsZCh
— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) January 20, 2022
نجم المباراة محمدصلاح يواسي 🤗أشرف حكيمي عقب صافرة النهاية#كأس_أمم_أفريقيا #مصر_المغرب #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/GxxDeM8LgF
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 30, 2022
محمد صلاح يعانق أشرف حكيمى ويواسيه بعد نهاية المباراة.
ليس مجرد سلوك احترافى، لكنه سلوك إنسانى قويم.
يا فرحتنا كعرب بيكم انتم الاثنين❤️#مصر_المغرب pic.twitter.com/bZC7DTGKkn
— Khaled Ali (@Khaledali251) January 30, 2022
الأجمل هو أن تواسي منافسك بعد الانتصار.. الرياضة لعبة والأخلاق روحها! #مصر_المغرب #كأس_أمم_أفريقيا #محمد_صلاح #أشرف_حكيمي#ابوجبل pic.twitter.com/mTbiyvudcY
— ﮼سامي ﮼قاسمي sami kasmi (@SamyKasmiSKY) January 30, 2022
صوره ولقطه المباراه #صلاح #حكيمى ..
هكذا تكون الروح الرياضيه بين الاشقاء ..#مصر #المغرب شكرك لكم علي هذه المباراه 👏👏🇪🇬🇪🇬🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/ksu6u8u4gt
— Ahmed Fouad (@Afouad2020) January 30, 2022
محمد صلاح يواسي أشرف حكيمي بعد نهاية المباراة 📸👏 pic.twitter.com/5YhX5NY0py
— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) January 30, 2022
— Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) January 30, 2022
نسي فرحته
وجلس يواسي حكيمي مهاجم منتخب المغرب
حقا انك إنساااان يا #محمد_صلاح pic.twitter.com/h8IU7Iz2IT
— Mohamed (@45mogaber) January 31, 2022
أجمل ما في الرياضة وأجمل ما في المباراة
الرياضة تجمع ولا تفرق 🇪🇬 مصر 🇲🇦 المغرب
محمد صلاح وأشرف حكيمي وجهة مشرفة لوطننا العربي ربنا يحفظهم ويبارك فيهم pic.twitter.com/t7kSpOo53P
— Mahmoud elKhayami (@MahmoudKhayami) January 30, 2022
#محمد_صلاح يواسي #أشرف_حكيمي
أخلاقه جميله 🥰#مصر_المغرب 🇪🇬 pic.twitter.com/f78RD918DU
— ابراهيم الشتيوي (@ELShetawi) January 30, 2022
الكبير كبير #مصر_المغرب #محمد_صلاح #اشرف_حكيمي pic.twitter.com/RgxxeUNcbm
— Hisham rashad / هشام رشاد (@hishamrashad40) January 30, 2022