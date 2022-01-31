رياضة|أفريقيا

تفاعل لافت مع مواساة محمد صلاح لأشرف حكيمي عقب مباراة مصر والمغرب (فيديو)

محمدصلاح يواسي أشرف حكيمي عقب صافرة نهاية المباراة (منصات التواصل)
31/1/2022

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع مواساة نجم كرة القدم المصري محمد صلاح للنجم المغربي أشرف حكيمي وعدد من زملائه في المنتخب، عقب خسارة “أسود أطلس” ووداعهم بطولة أمم أفريقيا على يد “الفراعنة”.

وتوجه صلاح إلى حكيمي وجلس بجانبه وتحدث معه ثم تعانقا في مشهد نال إعجاب الجمهور العربي وأغرق منصات التواصل الاجتماعي.

ونالت الصور والفيديو تعليقات إيجابية كثيرة من العديد من المغردين والمتفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأهلت مصر إلى ما قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعدما قلبت تأخرها إلى فوز 2-1 على المغرب بعد وقت إضافي.

 

 

وتقدم المغرب بركلة جزاء من سفيان بوفال في الدقيقة 7 قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 53.

وحسم محمود حسن تريزيجه انتصار مصر في الدقيقة 100 ليتأهل منتخب بلاده لمواجهة الكاميرون البلد المضيف يوم الخميس المقبل.

وكان صلاح وحكيمي قد تقابلا في دور المجموعات بنفس الفندق والتقطا صورة معًا لينشرها الصورة حكيمي على حسابه الرسمي ويعيد صلاح نشرها على حسابه أيضًا.

المصدر : الجزيرة مباشر