تفاعل لافت مع مواساة محمد صلاح لأشرف حكيمي عقب مباراة مصر والمغرب (فيديو)

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع مواساة نجم كرة القدم المصري محمد صلاح للنجم المغربي أشرف حكيمي وعدد من زملائه في المنتخب، عقب خسارة “أسود أطلس” ووداعهم بطولة أمم أفريقيا على يد “الفراعنة”.

وتوجه صلاح إلى حكيمي وجلس بجانبه وتحدث معه ثم تعانقا في مشهد نال إعجاب الجمهور العربي وأغرق منصات التواصل الاجتماعي.

Mo Salah made sure to console Achraf Hakimi after Egypt knocked Morocco out of AFCON. The man is pure class 👏 pic.twitter.com/UTplEIGezd — ESPN UK (@ESPNUK) January 30, 2022

ونالت الصور والفيديو تعليقات إيجابية كثيرة من العديد من المغردين والمتفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأهلت مصر إلى ما قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعدما قلبت تأخرها إلى فوز 2-1 على المغرب بعد وقت إضافي.

Salah consoling Hakimi at full time

pic.twitter.com/48GooBhRXL — – (@PassLikeThiago) January 30, 2022

وتقدم المغرب بركلة جزاء من سفيان بوفال في الدقيقة 7 قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 53.

وحسم محمود حسن تريزيجه انتصار مصر في الدقيقة 100 ليتأهل منتخب بلاده لمواجهة الكاميرون البلد المضيف يوم الخميس المقبل.

وكان صلاح وحكيمي قد تقابلا في دور المجموعات بنفس الفندق والتقطا صورة معًا لينشرها الصورة حكيمي على حسابه الرسمي ويعيد صلاح نشرها على حسابه أيضًا.

محمد صلاح يعانق أشرف حكيمى ويواسيه بعد نهاية المباراة.

ليس مجرد سلوك احترافى، لكنه سلوك إنسانى قويم.

يا فرحتنا كعرب بيكم انتم الاثنين❤️#مصر_المغرب pic.twitter.com/bZC7DTGKkn — Khaled Ali (@Khaledali251) January 30, 2022

محمد صلاح يواسي أشرف حكيمي بعد نهاية المباراة 📸👏 pic.twitter.com/5YhX5NY0py — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) January 30, 2022

نسي فرحته

وجلس يواسي حكيمي مهاجم منتخب المغرب

حقا انك إنساااان يا #محمد_صلاح pic.twitter.com/h8IU7Iz2IT — Mohamed (@45mogaber) January 31, 2022