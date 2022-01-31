أمم أفريقيا.. السنغال تكمل المربع الذهبي بثلاثية في شباك غينيا الاستوائية (فيديو)

أكملت السنغال أضلاع المربع الذهبي في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم “الكاميرون 2021″، الأحد، إثر فوزها على نظيرتها غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف لواحد في ختام دور ربع النهائي.

وشهد الشوط الأول من المباراة التي جمعت المنتخبين على أرض ملعب “أحمدو أهيدجو” أفضلية شبه مطلقة للسنغال التي أخذت الأسبقية بهدف أحرزه المهاجم فامارا دييدهيو عند الدقيقة 28 بصناعة من ساديو ماني.

واندفع منتخب غينيا الاستوائية إلى الهجوم مع بداية الشوط الثاني، وتمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 57 عن طريق جانيك بويلا، غير أن شيخو كوياتي أعاد السنغال إلى المقدمة بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 68.

وواصل المنتخب السنغالي سيطرته، ونجح في تأمين انتصاره بهدف ثالث حمل توقيع اسماعيلا سارا مع حلول الدقيقة 79 بعد تمريرة عرضية مميزة من ساليو سيسيه.

وبهذا ضربت السنغال موعدًا في نصف النهائي مع بوركينا فاسو التي بلغت الدور ذاته عقب تغلبها على تونس بهدفٍ دون رد.

وتلتقي مصر مع الكاميرون في مواجهة النصف النهائي الأخرى بعد فوز “الفراعنة” على المغرب بهدفين لواحد، مستضيفة البطولة على غامبيا بهدفين نظيفين.